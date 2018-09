Tritt eine Parteikrise in das akute Stadium, beginnt unvermeidlich die Wertedebatte. Gilt das auch für die FDP? Auf dem Dreikönigstag im Stuttgarter Staatstheater war genau das der Schlachtruf von Guido Westerwelle: Wir brauchen eine Wertedebatte. Und Werte gab es satt: Anerkennungskultur statt Neidkultur; Eigeninitiative vor Staat; Erwirtschaften vor Verteilen; Freiheit vor Gleichheit; Leistungsbereitschaft; ja, selbst "Herzensbildung und Nächstenliebe". "Liebe liberale Glaubensgemeinschaft", so begrüßte Cornelia Pieper, die Generalssekretärin, die Versammelten. Walter Döring, der FDP-Chef von Baden-Württemberg, erklärte, die Liberalen stehen für die "Verantwortungsgemeinschaft von Bürger und Staat". Das Dreikönigstreffen, ein einziges Hochamt der goldenen Worte.Die Lage ist, laut Westerwelle, natürlich viel dramatischer. Die "Bimmelbahnreformpolitik" sei wahrlich kein Fortschritt, wie die "Medien" glauben machen. Aber, siehe da, das Heil, die "Trendwende" ist in Sicht. Der liberale Gedanke drängt nicht nur zur Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit auch zum liberalen Gedanken. Dass in Ostdeutschland der Streik zur 35 Stunden-Woche zusammenbrach, zeige deutlich, dass die "Verantwortungsmentalität" die "Anspruchsmentalität" besiegt hat. So ist die Zukunft der FDP strahlend. Eigentlich. Aber wer verdunkelt sie? Wer vermittelt immer das Bild, dass die FDP überflüssig sei, weil jetzt die großen Parteien liberal geworden seien? Wieder die Medien, die "Herren Kommentatoren"! Aber eben auch Medienschelte ist ein Krisensymptom.Hinter dem rauschenden Begriffswasserfall zeigen sich dennoch Widersprüche: Cornelia Pieper forderte "flächendeckende Kita-Versorgung für Kinder auch unter 3 Jahren" und "Anerkennung der Kitas als Bildungseinrichtung". Das sei wichtiger als Eliteuniversitäten. Die Frage der Finanzierung übersah die Liberale großzügig. Das klang nun nach "DDR-light". Aber grade eine DDR-light darf ja die Bundesrepublik nicht werden, so Westerwelle. Gleichzeitig wurde in Stuttgart mehr Thatcherismus, mehr Neoliberalismus gefordert, und heftig gegen den Reparaturbetrieb Sozialstaat gewettert. So richtig sortiert ist der liberale Supermarkt noch nicht. Und wenn es um die unmittelbar drohende Realität geht, wird es richtig trüb. In Hamburg will die FDP nur für eine "seriöse neue Mehrheit" kämpfen. Als Auftakt zum Superwahljahr klingt das schon ziemlich verzagt. Da ist sie denn wieder, die Funktionspartei, die am Ende nichts anderes bieten kann, als der CDU die Mehrheit zu beschaffen. Trotz der wachsenden Zweifel am Parteivorsitzenden, trotz der blauen Flecke durch die Tritte unterm Tisch, demonstrierte also die FDP Geschlossenheit. Es bleibt ihr ja auch gar nichts anderes übrig – eine Begriffs-Notgemeinschaft auf hoher See.