Ganz Südtirol in einen schmalen Band zu packen, mit dem Anspruch, Gaststätten, Quartiere, Sehenswürdigkeiten und Sportmöglichkeiten mit aussagekräftigen Informationen vorzustellen – da kommt Misstrauen auf. Wieder eine dieser banalen Adressenhalden? Doch das Buch Südtirol für Insider ist ein Recherchewunder und tatsächlich eine Fundgrube für die Feriengestaltung. Jede Menge ungewöhnlicher Tipps wie der Hinweis auf die Sterzinger Joghurttage oder eine Bibliothek auf einer Alm, dazu viele gut charakterisierte Touren – oder sonstige Vorschläge –, und das nicht als verkappte Tourismuswerbung, sondern durchaus kritisch-souverän wie angesichts des Rummels an Luis Trenkers Grab. Das Buch selber ist ein Insidertipp im Reiseführer-Mainstream. ALB

Oswald Stimpfl: "Südtirol für Insider"

Trips und Tipps für die Freizeit; Folio Verlag, Wien/Bozen 2003; 300 S., viele Fotos, 17,80 Euro

Wanderführer und Bildband in einem zu bieten, ohne dass einer dieser Teile nur schwaches Beiwerk ist - diese Kunst beherrschen nur wenige so wie Ingrid Pilz. Ihr Markenzeichen sind doppelseitige Panorama-Aufnahmen, mit denen die Grazerin diesmal ihre steiermärkische Heimat grandios in Szene setzt. Nun ist die Steiermark nicht gerade unterversorgt mit Wanderführern, und mit 83 Wandervorschlägen (plus Varianten) deckt dieses Buch auch gerade einmal im Stile einer Bestenliste vor allem die beliebtesten Wege ab. Aber in den Publikationen von Ingrid Pilz sieht man auch bei bekannteren Touren noch einmal gerne hin - so optisch opulent wird einem selten Appetit zum Aufbrechen gemacht. ALB

Ingrid Pilz: "Naturparadiese Steiermark"

Styria Verlag, Wien 2003; 192 S., viele Fotos, 36,– Euro