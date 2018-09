Ein echtes Kasperle-Theater führen CDU und CSU mit ihren Plänen für eine große Steuerreform auf. Mit Pappmaché-Prügeln dreschen sie heftig aufeinander ein, wollen einander aber nicht wirklich wehtun. Schließlich bleibt man aufeinander angewiesen.

Es gibt auch gar keinen Anlass für einen tiefgreifenden Konflikt. Zwischen den angeblich so unterschiedlichen Steuertarifen - bei der CDU reicht er von 12 bis 36 Prozent, bei der CSU von 13 bis 39 Prozent - liegen wahrlich keine Welten. Ein Kompromiss, auf den sich die Unionsparteien bis zum Frühjahr verständigen wollen, ist längst in Reichweite.

Außderm: Wären die Unionspolitiker im Vermittlungsverfahren nur etwas mutiger gewesen, hätten wir seit Jahresbeginn schon einen Tarif mit Steuersätzen von 15 bis 42 Prozent. Der Schritt von einer solchen Einkommensteuer, die nun erst 2005 kommt, hin zu dem künftigen Gemeinschaftsmodell der Union, wie es im Detail auch immer aussehen wird, ist nicht riesig.

Es ist leicht, den Steuerzahlern einen schönen Tarif und damit eine kräftige Entlastung zu versprechen. Viel schwieriger, aber entscheidend ist die Finanzierung: Welche Steuervergünstigungen und Finanzhilfen sollen gestrichen, welche Schlupflöcher im Steuersystem geschlossen werden? Hier hat sich die Union in der Vergangenheit unrühmlich hervorgetan. An dieser Stelle muss sie also intern nacharbeiten - und zwar nicht nur zur Schau und mit Pappmaché-Prügeln, sondern mit harten Bandagen.