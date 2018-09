Eberhard Kolb: Gustav Stresemann - Verlag C. H. Beck, München 2003, 128 S., 7,90 e

"Mehr als ein Verlust: ein Unglück" - so kommentierte ein Journalist den Tod Gustav Stresemanns am 3. Oktober 1929. In der Tat: Hätte der Reichaußenminister länger gelebt, wäre die deutsche Geschichte vielleicht anders verlaufen. Jedenfalls, urteilt sein Biograf, "hätte es Hitler erheblich schwerer gehabt, an die Schalthebel der Macht zu gelangen".

Eberhard Kolb zeichnet in diesem elegant geschriebenen Porträt die erstaunliche Wandlung des wilhelminischen Monarchisten und radikalen Annexionisten zum Vernunftrepublikaner und überzeugten Vertreter einer Verständigungspolitik mit den Siegermächten nach. Das Beste, was es, in komprimierter Form, bislang über den bedeutendsten Politiker der Weimarer Republik zu lesen gibt.

Norbert Frei (Hrsg.): Hitlers Eliten nach 1945 - Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2003 - 330 S, 9,50 e

In Zeiten, in denen ein Mann wie Hans Globke uns fast schon als Widerstandskämpfer angepriesen wird, ist es ratsam, zu diesem (nun auch als Taschenbuch erhältlichen) Band zu greifen, der nüchtern nachweist, wie Hunderttausende Angehörige der NS-Funktionseliten - Juristen, Mediziner, Militärs, Unternehmer, Journalisten - nach 1945 in der Bundesrepublik ihre "zweite Chance" bekamen und sie zielstrebig zu nutzen wussten. Ein beklemmendes Kapitel der Zeitgeschichte, über das wir immer noch zu wenig wissen.