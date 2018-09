Aus heutiger Sicht fällt es schwer, das zu glauben, aber es gab eine Zeit, da hat sich die Republik ernsthaft Gedanken über die Haare dieses Mannes gemacht. Sie waren schwarz, doch weil Gerhard Schröder damals, vor acht Jahren, bereits Ende 50 war, argwöhnten manche: zu schwarz. Gefärbt! In diesem Verdacht schwang alle Abneigung mit, die diesem Kanzler entgegenschlug: ein Opportunist und Medienkanzler sei er, einer, der zu allem etwas sagt und für nichts steht.

Dieser Mann, das Haar grau meliert, die Augen in diesen Tagen müde vom langen Wahlkampf, sitzt jetzt, um acht Uhr morgens, in seinem Büro im Kanzleramt. In ein paar Stunden wird ihn sein Fahrer zur SPD-Abschlusskundgebung auf dem Alexanderplatz bringen. Eigentlich könnte sich Scrhöder das sparen, die Wahl ist entschieden. Es geht nur noch darum, den Spielplan einzuhalten. Der letzte Auftritt als vorweggenommene Ehrenrunde: Gerhard Schröder wird ihn genießen.

Denn morgen wird ihn Deutschland zum vierten Mal zum Kanzler wählen.

Längst fällt den deutschen Medien zu Schröder nichts anderes mehr ein als Hofberichterstattung. Er ist: "Der Mann, der die Republik wiederbelebte wie ein Notarzt einen klinisch Toten" (Süddeutsche Zeitung). "Der Schöpfer des zweiten Wirtschaftswunders" (Spiegel). "Der Rudi Völler der Politik – über den Kampf fand er zum Spiel" (Bild).

Dabei hat er eigentlich nur Glück gehabt. Damals, im entscheidenden Frühjahr 2004.

Kurz vor Weihnachten 2003 hatten sich Regierung und Opposition auf Steuersenkungen und Arbeitsmarktreformen geeinigt. Für das folgende Jahr hoffte die Republik auf einen wirtschaftlichen Aufschwung, doch der, so die Prognose der meisten Ökonomen, würde schwach ausfallen. Zwar wollten Rot-Grün und Schwarz-Gelb mit ihrem Kompromiss vor allem Langzeitarbeitslose dazu bringen, auch unangenehme Jobs anzunehmen; das sollte insbesondere im unteren Dienstleistungsbereich die Arbeitskosten senken, worauf, so das Kalkül, die Unternehmen mit neuen Investitionen reagieren würden. Aber: "Wenn die Verbraucher sparen, geben auch die Unternehmen kein Geld für Investitionen aus", sagte damals der Würzburger Wirtschaftsprofessor Peter Bofinger.

Und sparen schien den meisten Verbrauchern das Vernünftigste zu sein. Zu gering war die Steuersenkung ausgefallen, zu unsicher erschien ihnen die mit Wörtern wie "Zuzahlung", "Abstriche" und "Nullrunde" gefüllte Zukunft.

Woher also sollte der Aufschwung kommen? "Die Agenda 2010 an sich hat keine wachstumsfördernde Wirkung", analysierte der Frankfurter Ökonom und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach.