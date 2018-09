Interessenten für das Amt des Bundespräsidenten tun gut daran, zwei Regeln peinlich genau zu beachten. Die erste fordert öffentliche Zurückhaltung. Wer sich selbst bewirbt, kann es gleich bleiben lassen. Die zweite mahnt zu klugem Timing und Geduld. Wer zu früh nominiert wird, dessen Kandidatur droht in der langen Phase bis zur Entscheidung die Demontage durch den politischen Gegner oder durch Missgünstige in den eigenen Reihen. Doch nun zeigt sich am Beispiel Wolfgang Schäubles, dass auch Zurückhaltung und Geduld eine aussichtsreiche Kandidatur keineswegs zum Selbstläufer machen.

Seit Monaten ist der Name des ehemaligen CDU-Vorsitzenden im Spiel, weit und breit ist in den Reihen der Union kein ernsthafter Konkurrent in Sicht, und selbst die politischen Gegner Schäubles haben erst gar nicht versucht, dessen Qualifikation für das höchste Amt infrage zu stellen. Dass seine Nominierung dennoch immer weiter hinausgeschoben wird, mutet inzwischen selbst wie der Beginn einer Demontage an.

Worauf wartet die CDU-Vorsitzende, die in der Kandidatenfrage das entscheidende Wort zu sprechen hat? Eine Weile mochte Angela Merkel noch darauf hoffen, Edmund Stoiber werde die vage, aber störende Ambition auf eine zweite Kanzlerkandidatur zugunsten eines politischen Lebensabends auf Schloss Bellevue aufgeben. Doch diese wunderbare Chance, ihren lästigsten Konkurrenten loszuwerden, ist - falls sie je bestand - inzwischen passé.

Sucht Merkel nun etwa, nach der Interview-Offerte des Kanzlers, einen Kandidaten, der auch im rot-grünen Lager Anklang fände? Wohl kaum. Denn so sicher die Union mit Rita Süssmuth oder Klaus Töpfer über Anwärter verfügt, die für die Regierung akzeptabel wären - in den eigenen Reihen, besonders aber bei der bayerischen Schwesterpartei wären sie chancenlos. Jeder Versuch in dieser Richtung würde heftige Reaktionen auslösen und die gerade erst stabilisierte Position der CDU-Vorsitzenden gefährden. Niemand weiß das besser als Angela Merkel.

Was also verhindert die Nominierung Schäubles? Es ist ganz offensichtlich die Befürchtung, der Bewerber könne bei den knappen Mehrheitsverhältnissen in der Bundesversammlung die notwendigen Stimmen aus Union und FDP verfehlen. In der Tat ist Schäuble nicht der Wunschkandidat der Liberalen. Aber die FDP wird kaum einen eigenen, gänzlich chancenlosen Kandidaten ins Rennen schicken und damit auf das inzwischen schon lebensnotwendige Signal einer gemeinsamen Machtperspektive mit der Union verzichten wollen. Und auch die Schäuble-Gegner in den eigenen Reihen werden die Bundespräsidentenwahl im Mai wohl kaum zum Spektakel konservativer Desorientierung machen wollen. Selbst Stimmen aus dem Lager der Koalition für Schäuble sind gar nicht so unwahrscheinlich, wie es das enge parteipolitische Kalkül nahe zu legen scheint. Das Risiko ist also überschaubar. Seit Richard von Weizsäcker hat die Union keinen überzeugenderen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominieren können. Sie sollte es nun endlich tun.