Das Ding ist so groß und so platt wie ein Kaffeetisch und schwebt in der Ecke des Treppenhauses. Ein schwarzer Fladen mit zwei Augen und einer Art Antenne auf der Oberseite. Eine Lebensform wie von einem fremden Planeten. "Das ist einfach ein Seeteufel", erklärt Anja Kempf. "Dieser Fisch liegt auf dem Meeresgrund und lockt andere Fische mit seinem Köderorgan an." Man brauche viel Glück, um einen an die Angel zu bekommen. Wer dem Meer so ein Monster abgerungen hat, will es nicht einfach aufessen. Solche Leute kommen zu Frau Kempf.

"Ich versuche, aus jedem Fisch das Optimum herauszuholen", sagt die zierliche Frau selbstbewusst. Seit elf Jahren präpariert sie in ihrer Bremerhavener Firma Fische, ausschließlich Fische. Im Korridor hängen Proben ihrer Kunst bis zur Decke. Hechte, die Besucher mit kaltem Fleischfresserblick mustern, meterlange nass glänzende Welse, farbenfrohe Forellen, wie frisch aus dem Wasser. Ein norwegischer Steinbeißer reißt das Maul auf. Alles voller Zähne, sogar am Gaumen sind welche. Beängstigend! "Kann Achillessehnen durchbeißen", sagt Kempf, während sie Tee einschenkt.

Um einen derart lebensecht konservierten Fisch in die Arme schließen zu dürfen, nehmen Angler Wartezeiten von anderthalb Jahren in Kauf. "Alles voller Aufträge." Stolz klopft Anja Kempf auf die Gefrierschränke im Korridor. Rekordfische seien darin. Sehen darf man diese aber erst, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist – Kempf ist Perfektionistin. Neuzugänge werden gewogen und vermessen, dann von allen Seiten gezeichnet und fotografiert. Da für das Präparat nur Kopf und Haut benötigt wird, muss das Fleisch ausgelöst werden. Das besorgt Herr H., Kempfs ergebener Gehilfe seit acht Jahren, dessen vollständigen Namen sie nicht in der Zeitung lesen möchte. "Ich mache das Grobe", erklärt er selbst bescheiden, "dann kommt Frau Kempf. Die ist die Künstlerin." Der Restfisch kommt in ein Gefriertrocknungsgerät, bis zu fünf Monate lang. Das entzieht ihm die Feuchtigkeit – ganz langsam, damit er nicht schrumpelt.

Viele Kunden werden bei Ausstellungen auf die Präparatorin aufmerksam. "Wir machen bis zu 20 Messen im Jahr", sagt H. Für die Messen im Süden Deutschlands setzt er sich immer einen Trachtenhut mit Gamsbart auf. Aus dem Süden kommen die meisten Kunden. Im Norden sei zwar das Meer mit all seinen Fischen, die Angler dort seien aber nicht auf Trophäen aus. Kein Geld dafür. Die wollen "Fleisch machen". Doch heimlich hoffen auch diese pragmatischen Fischesser, bei jeder Ausfahrt endlich den einen, den "Fisch des Lebens", zu fangen. Ein besonders großer Fisch kann das sein, ein Fisch, den zu fangen besonders schwierig war. "Große Fische sind meist alt, entsprechend clever und deshalb schwer zu angeln", erklärt die Präparatorin.

Zappelt dann irgendwann tatsächlich der eine Fisch an der Leine, gilt es, ruhig Blut zu bewahren. Im Adrenalinrausch machen selbst erfahrene Angler Fehler, schneiden ihrer Wohnzimmertrophäe den Bauch auf oder den Kopf ab.

Um solche Katastrophen zu vermeiden, hat Anja Kempf ein "Verhalten für den Ernstfall"-Kärtchen konzipiert, exakt im Format der Angelpapiere. Der aufgeregte Angler soll es in die zitternden Hände nehmen und sich erinnern: "Auf keinen Fall den Schleim entfernen. Sofort Fotos machen, Fischhaut dazu leicht trocken tupfen", aber "auf keinen Fall mit Blitz", weil das die Farben verfälscht.

Nach dem Willen der Präparatorin kommt das Tier dann am besten in die von ihr entwickelte "Kempf-Transporthülle", einen Schlauch aus schwarzer Plastikfolie. Fängt man den Fisch der Fische im entlegenen Ausland, ist das kein Hinderungsgrund für das perfekte Präparat. "Ich habe ein internationales Netz von Fischabgabestellen organisiert", sagt die Präparatorin, "die Fänge werden gesammelt und kommen im Gefriercontainer zu mir. Einen gefrorenen 20-Kilo-Lachs, den man in Alaska geangelt hat, kann man ja schlecht mit ins Flugzeug nehmen."

Herr H. hängt einen Fisch, den er bei einer Messe als Schaustück benutzt hat, zurück an die Wand. Ein schlangenförmiges Neunauge mit einem bizarr gezahnten, kreisrunden Maul. "Ein Parasit. Saugt Blut bei anderen Fischen", doziert H. "Doch nicht direkt neben die Aale!" Kempf schüttelt den Kopf. Ihr Gehilfe hängt das Neunauge schnell um.