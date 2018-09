Diskretion war das Markenzeichen seines Berufsstands. Jetzt hat Lady Di’s Exbutler Paul Burrell im deutschen Fernsehen allerlei Privates aus dem Buckingham Palace enthüllt – nicht gerade die feine englische Art. Einen Brief, den Lady Di an ihn schrieb, reichte er an Zeitungen weiter und nährte so Spekulationen, Di’s Mörder sei Prince Charles.

"Long, long ago", wie der traditionsreiche Brite mit dem Dichter und Komponisten Thomas Haynes Bayly (1797–1839) sagt, war seine für ihre Selbstdisziplin berühmte Nation ein Hort der Diskretion. Noch diskreter waren die Herrscherhäuser, obwohl beispielsweise die Tudors (Henry VIII.!, Elizabeth I.!) dazu neigten, ihre Liebes- und Ehe- sowie ihre Eifersuchts- und Mordgeschichten in aller Öffentlichkeit zu einem nicht immer guten Ende zu bringen, und obwohl auch die Windsors in ihren Liebes- und Nachfolgewirren öfters Publizität suchten. Am diskretesten aber waren die Butler, obwohl die ethymologische Herkunft der Butler vom französischen bouteiller, dem Kellermeister, auch auf ein gewisses Indiskretionsrisiko bei hinreichend geöffneten Flaschen deutete.

Doch nun das! Paul Burrell scheut sich nicht, die nach seiner Einschätzung äußerst schmutzige Wäsche des Exehemannes von Lady Di, des britischen Thronfolgers Prince Charles, in aller Öffentlichkeit ungewaschen aufzuhängen, mehr noch: in den beklagenswertesten Organen der Öffentlichkeit, die das Medienzeitalter kennt, der britischen Boulevardpresse.

Erst hat Butler Paul in Buchform, "im Dienste seiner Königin", uns die Marotten seines ungeliebten Herrn inklusive des Bügeldienstes an dessen Unterhosen und Socken nahe gebacht. Nun reicht er mithilfe des Daily Mirror , der darob seine Auflage um eine Viertelmillion steigern konnte, den im Buch noch geschwärzten Namen jenes Mannes nach, in dem wir zum bitteren Ende den Urheber des tragischen Verkehrsunfalles vermuten dürfen, dem Lady Di mit ihrem Liebhaber Dodi al Fayed und dessen Fahrer Henri Paul im August 1997 zum Opfer fiel. Endlich erinnert man sich wieder, warum Britannien einen Shakespeare mit seinen blutigen Königsdramen hervorgebracht hat. Er hätte es nicht besser schreiben können: Exbutler beschuldigt Königsprätendenten im Wartestand, wie Henry VIII. ein von niedrigsten Leidenschaften getriebener, aber darüber hinaus auch noch meuchelmörderischer, feiger, intriganter Ladykiller zu sein. Wenn etwas den Habermasschen Ehrentitel eines "Strukturwandels der Öffentlichkeit" verdient, dann das.

Nun liegt es dem Ethikrat fern, den Ernst des Vorwurfs zu verkennen. Ein Mordkomplott ist selbst im Lande der blutigen Rosenkriege kein Pappenstiel. Butler Paul Burrell war und ist verpflichtet, seine Intimkenntnisse dem Gericht zugänglich zu machen. Er hätte dafür besser einen anderen Weg als den über den Daily Mirror und die ARD gewählt. Noch weniger will der Ethikrat verschweigen, dass ihn die Verbindung von Mordkomplott und gebügelten Unterhosen in den Enthüllungen etwas spröde berührt. Er zöge es vor, wenn sich der Butler darauf besänne, dass Britannien einmal das Land der noblen Zurückhaltung war – und vor allem jener Verbindung von ironisch-selbstironischem Witz und Stoizismus, die ihm nun abhanden zu kommen drohen. Freilich verkennt der Ethikrat nicht, dass es Burrell und seinen Sympathisanten schwer gemacht wird, sich in nobler Zurückhaltung zu üben. Oder sollte man das spektakuläre Schauspiel, das Charles’ Schwester, Prinzessin Anne, bot, als einer ihrer Pitbullterrier einen harmlosen Corgie der Königsmutter zerfleischte, als gelungene Parodie auf ein gegenwärtig laufendes Königsdrama verstehen?

Der Ethikrat plädiert dafür, außergerichtlich zu den harmloseren Kaminplaudereien aus Butlermund zurückzukehren und im Übrigen nie zu vergessen, was schon vor Prince Charles Prince Hamlet, eingedenk der intimen Verbindung von Philosophie und Schweigen, empfohlen hat: "The best is silence." Ludger Lütkehaus