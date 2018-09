"Wenn's in der Küche zu heiß ist, sollte man rausgehen. Ich fühle mich hier sehr wohl."

Wolfgang Schäuble, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, zu den Spekulationen über seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten

"Die FDP ist nicht dazu da, einen CDU-Bewerber in das Präsidialamt durchzuwinken."

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundestagsabgeordnete (FDP), zum selben Thema

"Ich wünsche mir in der jetzigen historischen Situation, den Gedanken der Freiwilligkeit weiter zu entwickeln und zu erproben."

Wolfgang Huber, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, über ein Nachfolgekonzept für den Zivildienst

"In meinem Ministerium darf jeder tun, was ich will."