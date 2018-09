Zweiter Tag beim Weltwirtschaftsforum. Draußen strahlt eine kalte Januarsonne über anderthalb Metern Neuschnee. Im Kongresshaus ist das Gedränge noch dichter als gestern. Dafür zerfasert das Programm. Den ganzen Tag über eine Veranstaltung nach der anderen. Arbeitsfrühstücke, Arbeitslunches, Arbeitscocktails, Arbeitdiners, dazu Vorträge, Plenarversammlungen, Seminare, Workshops, Nationalempfänge. Und für diejenigen, die noch nicht genug haben, "Nightcaps": Shimon Peres Nightcap, Focus Nightcap, KPMG, Merryl Lynch, was das durstige Herz begehrt. Ein dominierendes Thema gibt es in diesem Jahr nicht. Im vorigen Jahr beherrschte der bevorstehende Irak-Krieg sämtliche Diskussionen. Diesmal fehlt ein vergleichbarer Brennpunkt. Wenn es überhaupt ein beherrschendes Problem gibt, dann sind es die Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft, zumal die Aussichten für die US-Wirtschaft. Das Zwillingsdefizit der Vereinigten Staaten macht vielen Sorge: rund 500 Milliarden Dollar beträgt das Staatsdefizit, ebensoviel das Defizit der Leistungsbilanz. Wie lange kann dies gut gehen? Der übrige Themenfächer ist weit gespannt. Er reicht von "Wie strukturiere ich meinen Vorstand?" über "Wie stelle ich meinen moralischen Kompass neu ein?" bis zu Spam, dem Internet-Muell. "Ist die Klimaerwärmung die Massenvernichtungswaffe von Mutter Natur?" steht ebenso zur Diskussion wie "Vitamine in unserem Leben", Sicherheit im Zeitalter des globalen Terrorismus, Schwarzarbeit, Glück und Glückseligkeit, "Wenn der Dollar weiter fällt" und die Nöte unserer Gesundheitssysteme. Einige Länder stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Saudi-Arabien. Russland. Die Türkei. Nigeria. Georgien. Und Iran. Präsident Chatami, der Reformer, hielt eine abgehobene Rede - das Signal lag nicht in deren Inhalt, sondern in der Tatsache, dass er überhaupt da war. Und da sind auch viele andere: Pakistans Generalspräsident Musharraf, der neue Mann in Georgien, Saakashvili, König Abdullah von Jordanien, der amerikanische Irak-Beauftragte Bremer. Die deutsche Riege hat sich übrigens verstärkt: Angela Merkel ist angemeldet, desgleichen kommen Erwin Teufel und Roland Koch. Ghaddafi kommt, entgegen den Ankündigungen, nicht nach Davos. Er ist wohl doch lieber zuhause geblieben.