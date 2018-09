Vorige Woche hatte Italiens Ministerpräsident Berlusconi genug von den ewigen Gerüchten um seine Person: Er gab zu, eine Schönheitsoperation hinter sich zu haben. Nicht etwa aus Eitelkeit habe er sich liften lassen, sondern: "Ich versuche, für meine Mitmenschen angenehm auszusehen." Der Ethikrat ist wie immer bestrebt, in diesem Vorgang das Gute, Schöne, Wahre zu erblicken.

Dass in einer Kultur, in der man die Seele nicht mehr erheben kann, weil man erstens nicht mehr an die Seele, zweitens nicht mehr an denjenigen glaubt, zu dem man sie erheben könnte, das Liften, also "Erheben", von Körperteilen wie Busen und Visage an Bedeutung zunehmen muss, liegt auf der Hand. Dass Machtmenschen, denen der Wahlkampfmanager mitteilt, ein Liften des Gesichtes werde einige Hunderttausende Wählerstimmen einbringen, unters Messer gehen, ist ebenfalls nur normal.

Berlusconi teilt mit, er sei mit seiner kleinen Schönheits-OP lediglich einem Wunsch seiner Frau Veronica gefolgt. Sollte das stimmen, hätte er zwei Fliegen – eine erotische und eine politische – mit einer einzigen Klappe, Pardon: einem einzigen Skalpell geschlagen. Sollte das nicht stimmen, hätte er mit dieser Erfindung trotzdem noch mehr Wählerstimmen als mit dem bloßen Akt des Liftens akquiriert, da nicht nur italienische Wähler und Wählerinnen begeistert auf diese Geste leidenschaftlicher Liebe reagieren werden (die mit der früheren durchaus konkurrieren kann, seine Veronica öffentlich auf die Reize des dänischen Ministerpräsidenten aufmerksam gemacht zu haben). Damals ging es nur um seelische Selbsterniedrigung, jetzt fließt echtes Ministerpräsidentenblut. Dass ein Medienmogul die Vorlieben des Reality-TV-Publikums genau studiert hat, versteht sich; und man hat wahrlich den Eindruck, dieser Mann wird Spuren in der Kulturgeschichte Europas hinterlassen. Wie in den zwanziger Jahren weist Italien dem Rest der Welt den Weg – allerdings ist es jetzt nicht mehr bombastischer Imperialismus mit plumpen Romzitaten, sondern eine postmoderne Variante der Zerstörung des klassischen Liberalismus. Nicht die Waffen, die Medien beherrschen die Welt, und der neue Imperator hat sein Vorbild in den Moderatoren jener Shows, bei denen jeder eingeladen ist, seine oder ihre Intimwäsche live auszubreiten. Solche Moderatoren vermögen es dank einer niedrigeren Schamgrenze, die übrigen Mitbürger der Tyrannei der Intimität zu unterwerfen, und schaffen es durch diesen ökonomischen wie politischen Marktvorteil, noch gleicher als die anderen zu sein.

All das ist, wie gesagt, unter Bedingungen der Spätmoderne nur natürlich und rechtfertigt keinen Groll gegenüber unserem Silvio. Was nach seiner Rückkehr aus dem Liftingurlaub wirklich stört, sind seine erneuten Richterattacken. Dass Richter anthropologisch anders sind als andere Menschen, haben wir schon von ihm gehört, und ich wenigstens sah das eher als ungewolltes Kompliment an die dritte Gewalt. Nun aber erfahren wir, die Unabhängigkeit der italienischen Richter – wenn sie etwa seine Immunität für verfassungswidrig erklären – erinnere an den italienischen Faschismus. Der Mann zeigt damit ein erstaunliches Niveau der politischen Reflexion. In der Tat: Die Entscheidungen der Gerichte sind nicht an die Mehrheitsmeinung gebunden, also – in einem bestimmten Sinne des Wortes – nicht demokratisch. Darin liegt, wie schon Tocqueville erkannte, das, was allein das Mehrheitsprinzip erträglich machen kann, das sonst die furchtbarste Tyrannei zur Folge hätte – und zwar angesichts der modernen Möglichkeiten an Manipulationen aller Art eine Tyrannei, wie sie sich selbst der große Tocqueville gar nicht ausdenken konnte. Wer an der Gewaltenteilung rüttelt, mag die Teilnehmer an jenen Shows mehrheitlich auf seine Seite bringen. Aber er ist der schlimmste Feind der Freiheit – auch wenn sein verjüngtes Gesicht noch so gewinnend grinst. Der Ethikrat an Berlusconis Publikum kann daher, aller Schönheit zum Trotz, nur lauten: Abwählen.