Niedriglöhne fördern Beschäftigung und Wachstum, so die Theorie. Dazu Beispiele: In Thüringen liegen die Einkommen 40 bis zu 60 Prozent unter dem Durchschnitt der neuen Bundesländer. Diese Einkommen sind in den letzten sechs Jahren sogar real gesunken. Trotzdem gehört Thüringen mit über 16 Prozent zu den Spitzenreitern bei der Arbeitslosenquote. 15,3 Prozent aller in Thüringen wohnenden Erwerbstätigen verfügen über ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 500 Euro, das sind fast doppelt so viel wie in den neuen Bundesländern.

Im Landkreis Teltow-Fläming fertigt Daimler-Benz den Mercedes-Kleinbus Vaneo.

Diese Arbeit erledigen 130 Roboter und 80 Menschen. Hat Daimler-Benz angekündigt, mit Einführung der 40-Stunden-Woche diese Roboter zu entlassen und Menschen dafür einzustellen?

Günther Anderer Mainz