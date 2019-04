Wer wissen will, wie es weitergeht mit den Reformplänen der Bundesregierung, sollte einen Blick auf den Schreibtisch von Wilhelm Schmidt werfen. Schmidt ist Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, einer der stillen Manager hinter Fraktionschef Franz Müntefering. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, an ihm vorbei geht nichts. Erst recht nicht, seit Müntefering zum künftigen SPD-Chef ausgerufen wurde.

Auf Schmidts Schreibtisch liegt ein Papier mit dem Titel Zeitplanung der Gesetzesvorhaben im 1. Halbjahr 2004 nach Ressorts. Es umfasst acht Seiten mit langen Tabellen. Punkt für Punkt ist aufgeführt, wann welches Reformprojekt durch Bundeskabinett, Bundestag und Bundesrat bugsiert werden soll. Und das neue Reformprinzip – alles langsamer, alles gründlicher – schlägt sich in handschriftlichen Korrekturen nieder. Beim Punkt Rentenbesteuerung ist das Datum 12. März, für das ursprünglich die Verabschiedung im Bundestag angesetzt war, gestrichen. Neuer Termin: Anfang April. Und bei der Pflegeversicherung, deren Reform der Kanzler vor zwei Wochen gestoppt hat, verzeichnete Schmidts Tabelle ursprünglich den 5. März als Tag, an dem das Gesetz im Bundestag eingebracht werden sollte. Gestrichen. Lapidar wurde daneben gekritzelt: "nach Sommerpause".

"Wir ändern das Tempo, aber nicht die Richtung", hat Franz Müntefering als oberstes Gebot für das laufende Jahr ausgegeben. Das klingt klar und lässt doch vieles offen, schließlich steht von der Agenda 2010 fast nur die Gesundheitsreform komplett im Gesetzblatt. Diverse Großvorhaben folgen noch: Rente, Pflege, Ausbildungsabgabe, Bürgerversicherung. Bei anderen, wie der Fusion von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, müssen noch Finanzströme verhandelt werden, die über Erfolg oder Misserfolg des Ganzen entscheiden können. Viel Gelegenheit also für alle, die Korrekturen wollen oder Korrekturen an Korrekturen – oder gleich einen anderen Kurs.

Mit der Machtverschiebung an der SPD-Spitze sollte es eigentlich einfacher werden, die Partei zu einen: Linke und Rechte, Bremser und Tempomacher, Schröder-Fans und Schröder-Kritiker, Wahlkämpfer und Prinzipienreiter. Fürs Erste ist es allerdings eher komplizierter für die neue Führung, die Reformen zu justieren.

Öffentlich muss es nach "Kurs halten" aussehen. Keine Zeitung soll schreiben können, die Partei verlasse den Reformpfad, Müntefering entpuppe sich als Bremser, Schröder sei entmachtet. Der künftige Parteichef hat sogar längst verabredete Auslandsreisen nach London, Moskau und Paris abgeblasen, damit niemand unterstellen kann, hier bereite sich jemand auch auf die Kanzlerschaft vor.

Doch gleichzeitig muss an der Basis und bei den Wählern ankommen: Wir haben verstanden. Und so beteuern zwar alle, beim Reformkurs bleibe es – tatsächlich wird aber schon jetzt gebremst und korrigiert. Auf drei Strategien hat die Führung sich verlegt: Einige Lieblingsprojekte der Linken werden auf den Weg gebracht, etwa die Ausbildungsabgabe. Wo nötig, überarbeitet man Gesetzentwürfe – so bei der Rente. Und wo irgend möglich, wird aufgeschoben – etwa ein Teil der Pflegereform.

Mit diesem Mix wollen die Spitzen von Partei und Regierung jene umwerben, die sich im vergangenen Jahr enttäuscht abgewendet haben, zum Beispiel die Gewerkschaften. Am 1. März sind bei Schröder erstmals seit langem wieder 17 Gewerkschaftschefs zu Gast. Es soll eine jener harmonischen Runden werden, die der Kanzler auch mit Wirtschaftsbossen pflegt. Wichtigste Voraussetzung dafür ist die Gästeliste: Besonders harte Kanzlerkritiker wie ver.di-Chef Frank Bsirske oder der Spitzenmetaller Jürgen Peters sind nicht dabei, stattdessen die Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und zwölf Spitzengewerkschafter aus den Ländern, in denen die SPD in diesem Jahr zehn Wahlkämpfe bestreiten muss. Auch in dieser Runde kann Schröder allerdings nicht auf viel Entgegenkommen hoffen. Atmosphärische Verbesserungen seien ja schön und gut, sagt DGB-Chef Michael Sommer, "aber jetzt muss auch materiell was rumkommen".

Wichtiger noch als Schröders Verhältnis zu den Gewerkschaften ist das Verhältnis zwischen dem Kanzler und seinem Nebenkanzler Müntefering. Selten in der Geschichte der Republik mussten zwei derart unterschiedliche Männer so eng politisch beieinander bleiben.