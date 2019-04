Keine andere europäische Regierung gerät so häufig mit der EU-Kommission aneinander wie die deutsche. Von der Chemiepolitik bis zum Stabilitätspakt, von der Strukturpolitik bis zum VW-Gesetz erstreckt sich ein weites Feld für verbale Attacken. Gern würde Bundeskanzler Schröder die Kommission umbauen: Ein Superkommissar soll her, am besten in Gestalt eines deutschen Politikers, der sich um Handel, Umwelt, Binnenmarkt und Industrie kümmert. Damit verschwände ein gut Teil der EU-Kommissare, über die sich die deutsche Regierung so heftig aufregt. Die ZEIT stellt jene vier Kommissare vor, die Berlin ganz besonders in Wallung bringen:

Frits Bolkestein, Binnenmarktkommissar

Unter den 20 EU-Kommissaren ist "der unsägliche Holländer" (Gerhard Schröder) eine Ausnahmeerscheinung: An Jahren der Älteste (70), aber im Temperament einer der Jüngsten, scharfzüngig, ungestüm, immer ein eigener Kopf. Einziger Ex-Manager (bei Shell, in vier Kontinenten) unter lauter gelernten Politikern und in einer Mitte-links-Kommission der einzige Liberale.

Sein Meisterstück der vergangenen vier Jahre sollte die Übernahmerichtlinie werden, die die Fusion von Unternehmen regelt. Ein Zangengriff von deutscher Regierung und deutschen Europa-Parlamentariern jedoch hat den Entwurf in letzter Minute zerstört, vergangenen September wurde er nur in stark veränderter Form zu neuem EU-Gemeinschaftsrecht.

Bolkestein setzt auf eine "Marktwirtschaft der Aktionäre". Dabei stößt er sich immer wieder am VW-Gesetz, das die Stimmrechte der Aktionäre begrenzt und dem Staat ein Mitspracherecht sichert. Was wiederum den Unwillen des "Autokanzlers" Schröder provoziert, in dessen Sprengel die Wolfsburger Weltfirma ihren Sitz hat. Der Holländer sei dabei, die Deutschland AG zu zerstören und "unsere Großen" wie VW oder BASF schutzlos dem Beutegriff angelsächsischer Investoren preiszugeben, lautet der Vorwurf in Kanzleramt und Wirtschaftsministerium.

Mittlerweile hat sich der Ton zwischen Berlin und Bolkestein allerdings etwas entspannt. Auf beiden Seiten ist die Einsicht gewachsen, dass im Prinzip gegen einen Binnenmarkt der Aktionäre nichts einzuwenden sei und man im Detail leichter vorankomme, wenn man miteinander arbeitet. Außer beim VW-Gesetz: Was Bolkestein nicht in seine Richtlinie schreiben durfte, nämlich das Ende von Stimmrechtsbeschränkung und Entsenderecht für Vertreter von Bund und Land, würde er jetzt am liebsten vor Gericht durchsetzen. Längst wäre der knorrige Holländer vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, hätte ihn sein Chef Romano Prodi nicht auf Drängen der Deutschen zurückgehalten.

Margot Wallström, Umweltkommissarin