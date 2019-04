Professor trifft Kind, Begegnungen dieser Art sind in Deutschlands Hörsälen keine Seltenheit mehr. 8- bis 12-Jährige übernehmen im Audimax die akademische Lufthoheit fröhlich mit Fragen und Papierfliegern. Sie werden von den ehrwürdigsten Universitäten mit Schokotalern und Harry-Potter- Inszenierungen verwöhnt und als "Zukunft der Wissenschaft" begrüßt. Dabei zählt der Trubel im Hörsaal nicht unbedingt zum Bildungsauftrag der Hochschulen. Warum tun sich so viele Unis das an?

Nahezu 50 Gründungen solcher "Kinder-Unis" gibt es mittlerweile in Deutschland, der Schweiz und Österreich – damit hat sich diese Bewegung, die 2002 in Tübingen begann, ganz ohne politisches Zutun gewaltig ausgebreitet. Was lässt sich aus dieser erstaunlichen Entwicklung lernen?

Zunächst fällt auf, wie bereitwillig sich die Hochschulen für ihr neues Publikum von alten Gewohnheiten verabschieden. Normalerweise muss man für ein Studium vor allem Geduld und Disziplin mitbringen, Wissenschaft und Spaß scheinen sich geradezu auszuschließen. Während man sich als Student durch einen Berg langweiliger Fachliteratur durchzufressen hat und über viele Semester akademische Pflichten absolviert, um – vielleicht – irgendwann einmal zur eleganten Kür, zu den großen Erkenntnissen, vorzustoßen, beginnt die Kinder-Uni gerade andersherum.

Sie zeigt ihren Jungstudenten als Erstes die Kür, eine lustbetonte, unerschrockene Wissenschaft. In Kinder-Unis zaubern Professoren mit Spritzpistolen Regenbögen, schwingen Weihnachtskugeln wie Lassos über dem Kopf und projizieren an die Wand Bilder von Autos, die in Lavamassen versinken. Philosophen zitieren aus Pu der Bär und Oh,wie schön ist Panama, und ein Tübinger Juraprofessor trat sogar an der Seite von echten Polizeibeamten in einer volksbühnenreifen Darbietung auf.

Mit den schönen und spannenden Seiten der Wissenschaft zu beginnen, ihre Alltagstauglichkeit herauszustellen ist neu für viele Universitäten. Es ist jedoch das richtige Konzept, um später motivierte Studenten anzulocken. Kinder sind ein großartiges Testpublikum, schnell zu begeistern, schnell zu verärgern. Ohne Angst vor Klassenarbeiten oder Magisterprüfungen, kommen sie aus Neugierde in die Hörsäle. Eine Universität, der es gelingt, die Herzen dieser Zuhörer zu gewinnen, kann sich auf jede andere Zielgruppe einstellen.

Was Professoren so alles können

Wer Kinder gewinnen will, braucht Fantasie, muss Geschichten erzählen, sich um Anschaulichkeit bemühen und darf keine Angst vor modernen Medien haben. Nach gut 100 Kinder-Uni-Veranstaltungen mit genauso vielen Dozenten und rund 65000 Zuhörern ist klar: Meist gelingt dies sogar. Deutsche Professoren sind viel weniger weltfremd und verknöchert, als viele dachten.