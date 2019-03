Inhalt Seite 1 — Arbeit am Albtraum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel

Das Verlies war 2,34 Meter lang und 99 Zentimeter breit. Möbliert war die ehemalige Regenwasserzisterne mit einem kaputten Fernseher, Licht kam von einer Neonröhre, geschlafen wurde tief geduckt unter einem Holzbrett, das sich von Wand zu Wand spannte. Nach außen war das Loch abgeschirmt durch eine Geheimtür, gut kaschiert im Keller des Hauses in der wallonischen Gemeinde Marcinelle nahe Charleroi. Hier wurden im Jahr 1995 die achtjährige Julie Lejeune und die gleichaltrige Melissa Russo gefangen gehalten. Ihr Entführer Marc Dutroux quälte und vergewaltigte die Mädchen, am Ende ließ er sie verhungern und vergrub sie viele Kilometer entfernt hinter seinem Haus in Sars-la-Buissière bei Mons.

Das Bild dieses Verlieses macht derzeit in belgischen Medien die Runde. Es gehört zu jenen 450000 Seiten Untersuchungsakten, die kommenden Montag im Gerichtssaal von Arlon auf dem Tisch liegen werden, wenn Anklage gegen Marc Dutroux und seine drei Helfershelfer erhoben wird. Bloß, wie gelangte dieses Foto mit Dutzenden weiterer Aufnahmen aus den Akten in die Presse? Moderne Technik half, ein Mausklick genügte. Denn die Akten finden auf drei handlichen DVD-Scheiben Platz, die den Prozessparteien ausgehändigt wurden. Keine Akteneinsicht haben hingegen die zwölf Geschworenen, so schreibt es das Gesetz vor. Wo und wie dann die Dateien buchstäblich unters Volk und damit vermutlich auch vors Auge der künftigen Geschworenen gebracht wurden, ist mittlerweile nebensächlich. Die Bilder finden in diesen Tagen ihren Weg in jedes Haus. Und mit ihnen kehrt ein Albtraum zurück, der ganz Belgien im Sommer und Herbst 1996 an den Rand eines Aufruhrs gebracht hatte.

"Müssen wir unsere Kinder auf den Dutroux-Prozess vorbereiten?", fragt jetzt der Psychoanalytiker Vincent Magos, der in öffentlichem Auftrag die Hilfe für Misshandelte koordiniert. Seine Antwort: Zunächst müssen die Erwachsenen selbst es schaffen, nicht von Emotionen überwältigt zu werden. Horrorbilder werde es nicht geben, hofft Magos, das hätten die Medien ja versprochen. Aber sind die sachlichen Schwarzweißaufnahmen von der Rekonstruktion dieser sechs Entführungen und drei Morde nicht Horror genug, Zeugnisse eines erbarmungs- und hemmungslosen Vorgehens, nachgespielt vom Täter selbst, in Handschellen und kugelsicherer Weste? "Wir werden diese Bilder nicht veröffentlichen", erklärt Jacques Gevers, Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Le Vif-Express, "denn sie zielen allein auf Emotion, und genau daran litt der Umgang der Medien mit diesem Fall." Doch solche Zurückhaltung ist eher die Ausnahme. Und vielleicht hat dieses Land ja ein gewisses Maß an Emotion bei seiner Arbeit am Albtraum Dutroux nötig.

Bildung einer kriminellen Vereinigung, Entführung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung, Mord und Drogenhandel wirft die Anklage dem 47-jährigen Marc Dutroux, seiner Ehefrau Michelle Martin, 44, und ihren Kumpanen Michel Lelièvre, 32, und Michel Nihoul, 62, vor. Grauenhafte Verbrechen geschehen nicht nur in Belgien: Deutschland hat seinen Kannibalen, Großbritannien seinen Doktor Chapman. Und doch ist im Fall Dutroux alles anders. Dieser Mann hat, wie die Brüsseler Zeitung Le Soir schreibt, "in gewisser Weise das alte Belgien umgebracht, die alte Politik, die alte Polizei, die alte Justiz, hat den Umgang mit Kindern geprägt und den Blick verstärkt auf die Opfer von Verbrechen gelenkt. Dieser Fall hat eine Bürgerbewegung hervorgebracht, und das in einem Land, wo die Bürger nur Wähler waren."

Damals vor acht Jahren wurde den Belgiern klar, dass es mit ihrem Land so nicht mehr weitergehen darf. In das Entsetzen über den Verbrecher mischte sich die Empörung über die Mächtigen in Polizei, Justiz und Politik, die versagten. Dem federführenden Untersuchungsrichter, für viele eine Lichtgestalt in jenen finsteren Tagen, wird von Lütticher Richtern am 15. Oktober 1996 der Fall Dutroux entzogen. Fünf Tage später ziehen 300000 Menschen schweigend durch Brüssel, insgesamt strömt in jenen Tagen eine Million, jeder zehnte Belgier mit den "Weißen Märschen" auf die Straße. Aus Emotion und Mitgefühl mit den entführten Kindern und ihren Familien, aber auch getrieben vom Zorn auf eine Justiz, die gefühlskalt und hochmütig ihre Arbeit schlecht verrichtete, und auf eine Polizei, die sich in Eifersüchteleien und Korps-Ungeist gefiel, statt energisch die Aufklärung von Kapitalverbrechen zu betreiben. Damals flogen Eier und Spaghetti gegen die Justizpaläste im ganzen Land.

König Albert II., von Amt und Protokoll her ein politisches Neutrum, musste die Bürger beruhigen, sich für die Fehler der staatstragenden Institutionen entschuldigen und von Justiz und Politik Aufklärung einfordern. Der christdemokratische Premierminister Jean-Luc Dehaene versagte: politisch, weil er erst unter dem Eindruck von Hunderttausenden auf der Straße reagierte, und menschlich, weil er die Eltern der verschwundenen und ermordeten Mädchen erst empfing, als es nicht mehr anders ging. Als zwei Jahre später Dutroux seinen Bewachern auf spektakuläre Weise entkam und in den Wäldern von einem Förster eingefangen wurde, mussten Innen- und Justizminister gehen. Im folgenden Jahr verlor Dehaene die Wahlen, erstmals regierten Liberale, Sozialisten und Grüne das Land.

Paradox, dieses Belgien wirkte ausgerechnet in dem Augenblick so einig wie nie, als viele Belgier der tiefste Zweifel befiel, ob dies eigentlich noch ein moderner Staat sei. Ja, ob es Belgien überhaupt noch gebe, diesen Staat ohne Staatsbewusstsein, patriotisch zusammengehalten allenfalls durch einen König und die Kicker der Nationalmannschaft, zergliedert in starke Teile und ein schwaches Ganzes, mit drei Sprachen, drei Regionen, drei Gemeinschaften, zehn Provinzen und einer Hauptstadt mit fünf Parlamenten, ein Staat, in dem Flamen und Wallonen wie Hund und Katze "im Zustand stillschweigender Scheidung" leben, wie der Publizist Luc de Heusch schon vor über zehn Jahren feststellte.