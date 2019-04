"Der Mann hält uns für Idioten", schimpften die Anwälte der Nebenkläger im belgischen Prozess gegen den mutmaßlichen Kidnapper und Kinderschänder Marc Dutroux am Mittwoch. Der Angeklagte habe heute "ein völlig absurdes System zu seiner Verteidigung" vorgeführt und "mit seiner Feigheit und Verachtung" die Eltern der entführten und toten Mädchen entsetzt und beleidigt. Marc Dutroux hatte für seine erste mündliche Anhörung vor Gericht eine Überraschung angekündigt.

Und der einschlägig verurteilte Verbrecher blieb wirklich nichts schuldig: Schon seine erste Verurteilung zu 13 Jahren Haft in den achtziger Jahren habe einen Unschuldigen getroffen. Stets sei er nur das Opfer gewesen, erst von lieblosen Eltern, dann eines kalten Schulsystems. Später hätten Polizei und Justiz ihn zum Spielball ihrer Winkelzüge gemacht. Und in allen hier verhandelten Fällen von Entführung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und (in vier Fällen) vermutlicher Tötung von kleinen Mädchen in den Jahren 1995 und 1996 sei er, Dutroux, nur der Handlanger für andere gewesen.

Der Mitangeklagte Michel Nihoul habe ihn angestiftet, der Mann sei der Chef eines pädophilen Netzwerkes gewesen. Ja, Dutroux habe die achtjährigen Julie und Mélissa damals vor Nihoul sogar verstecken müssen – in einem Kellerverlies, in dem Dutroux die beiden am Ende verhungern ließ, sagt die Anklage. Die junge An und Eefie schließlich habe, erklärte der Hauptangeklagte vor schauderndem Publikum im Arloner Gerichtsaal, ausschließlich sein alter Kumpan Bernard Weinstein auf dem Gewissen. Doch den fand die Polizei am 17. August 1996 tief unter der Erde, lebendig begraben neben den entführten Kindern Julie und Melissa. Überhaupt waren die meisten Namen, die Dutroux jetzt zu seiner Verteidigung aufrief, die Namen von toten Ganoven und Gangstern.

Von früheren Geständnissen jedenfalls will der Angeklagte nichts mehr wissen. Unschuldig, ein armes Opfer: So zeichnet sich Marc Dutroux jetzt, und das wird in den kommenden Wochen seine Verteidigungsfront sein. Zu guter Letzt entschuldigte er sich noch fast, für sein Auftreten am Prozessbeginn. Da habe er nicht demonstrativ geschlafen, es gehe ihm einfach gesundheitlich nicht gut. Und fotografieren dürfe ihn im Gerichtssaal auch weiterhin niemand, das habe er sich ausbedungen: Dutroux erstattete darum sogleich Anzeige gegen jene Medien, die Bilder von ihm bringen, entgegen der von ihm geforderten und vom Richter gewährten Regel.

Der belgische Journalistenverband wehrt sich inzwischen: Dutroux sei schließlich nicht irgendwer, kein x-beliebiger Privatmann, dessen Recht am eigenen Bild zu respektieren sei, sondern der berüchtigtste Belgier überhaupt. Eine Figur des öffentlichen Lebens sozusagen.