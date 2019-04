Inhalt Seite 1 — Erdogan gegen die anatolische Apo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Soll Europa dereinst an den Irak grenzen? Darf die muslimische Türkei das dereinst größte Land der EU werden? Verspielen wir leichtfertig das Erbe Prinz Eugens, des ruhmreichen Türkenbezwingers? In Deutschland wird die Frage eines möglichen EU-Beitritts der Türkei dieser Tage noch einmal grundsätzlichen Betrachtungen unterzogen. Das regt den Geist und bei manchem auch die Magengrube an, ist aber für die Entscheidung der EU-Staaten im kommenden Dezember kaum erheblich.

Die Politstrategen und Klarsichthüllenschieber der türkischen Regierung jedoch plagen sehr viel konkretere Sorgen. Drei Baustellen können die EU-Chefs hindern, jenes Datum zu verkünden, an dem Beitrittsverhandlungen beginnen.

Unangenehm für die proeuropäischen Türken ist: Die Beseitigung der Baustellen können sie nur begrenzt beeinflussen. Das fängt im Innern an. Das Kabinett von Premier Tayyip Erdogan hat zwar schon die entscheidenden Reformgesetze durchs Parlament gebracht. Aber die außerparlamentarische Opposition hat sich anderswo eingegraben, in den Amtsstuben, Kasernen, Gerichten. Dort harren die Verfechter eines starken Staates aus und erfüllen die Reformgesetze nach anatolischer Art. Problem: Jeder Häftling hat das Recht auf einen Anwalt.

Lösung: Solange sein Protest nicht nach außen dringt, braucht er keinen.

Diese kemalistische Apo zu brechen wird zur großen Herausforderung für Erdogan.

Zwei weitere Probleme liegen jenseits der türkischen Grenzen. Da ist zuerst Zypern. Im mittlerweile vierzigjährigen Stellungskrieg um die griechisch-türkische Insel bahnt sich eine Sensation an. Premier Erdogan hat alle Warnungen der türkischen Zypernlobby weggewischt und Rauf Denktas nachhaltig belehrt. Der türkisch-zyprische Volksgruppenführer hatte das Wort Ja verlernt, egal in welcher Sprache. Nun stimmte er dem Annan-Plan zu, als Verhandlungsgrundlage. Der Friedensentwurf des UN-Generalsekretärs sieht eine Föderation zweier gleichberechtigter Teile vor. Eine Regierung und ein Präsident sollen das Land nach außen repräsentieren, nach innen wird erhebliche Selbstständigkeit bleiben. Alles schön und gut gedacht.

Doch halten Denktas und die Zypernlobby in Ankara bis zum Ende still? Oder werden die Zyperngriechen ihre Forderungen überziehen? Sie könnten nämlich, wenn die Dinge schief laufen, als neues EU-Mitglied ab 1. Mai den Weg der Türken nach Brüssel blockieren. Deshalb werden Erdogan und der griechische Premier ab 22. März persönlich am Tisch drängeln, wenn sich die zypriotischen Brüder nicht einigen. Und im Falle besonders perfider Sabotage diktierte Kofi Annan ab Ende März allein den Vertrag, der danach einem Referendum auf der Insel standhalten muss.