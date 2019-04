Seit zwei Jahren wackelt in Marne-la-Vallée die Erde 20-mal am Tag. Es ist das simulierte Erdbeben während der "Studio Tram Tour", bei der die Besucher durch die explodierende Filmkulisse des "Catastrophe Canyon" fahren. Mehr als 600 Millionen Euro hat Euro Disney, die französische Tochtergesellschaft des US-Konzerns, in den neuen "Film Studio Park" investiert. Es ist der zweite Erlebnispark bei Paris.

Doch die bei der Eröffnung im Jahr 2002 erwarteten Besucherzahlen hat der Park nie erreicht. Statt vier sind es nur zwei Millionen, während gleichzeitig der erste und ältere Themenpark unter einem Besucherschwund in ebendieser Höhe leidet. So verwundert es nicht, dass inzwischen auch die Wände im Management wackeln. Die Geschäftszahlen von Euro Disney gleichen Nachrichten aus dem Katastrophental.

Um mehr als 90 Prozent ist der Aktienkurs unter den Ausgabewert gefallen, der Nettoverlust stieg im vergangenen Geschäftsjahr von 33,1 Millionen auf 56 Millionen Euro. Seit Jahren muss die französische Tochter beim US-Mutterhaus darum betteln, dass Kreditlinien erhöht und Lizenzgebühren gestundet werden. Auch der zweitgrößte Einzelaktionär, der saudische Prinz al-Walid, drängt auf radikale Sanierung. Und wenn das mit 2,2 Milliarden Euro verschuldete Unternehmen bis Ende März nicht sagt, wie es die nächsten Kredite zurückzahlt, werden die Gläubigerbanken ungemütlich.

Zwölf Millionen Besucher im Jahr

Ohne die Expansion befände sich das zehn Jahre alte europäische Disney-Märchenland nicht so dramatisch in der Schieflage. Nach schweren Anfangsjahren, in denen die Schließung drohte, ist Euro Disney mit zwölf Millionen Besuchern jährlich zum ersten Reiseziel Europas aufgestiegen und zählt mehr Gäste als Louvre und Eiffelturm zusammen.

"Eine Pleite?" Dominique Coquet steht vor einem riesigen Tisch, auf dem das Stadtmodell des Val d’Europe aufgebaut ist, und schaut überhaupt nicht sorgenvoll aus. Der Planungsdirektor von Euro Disney erklärt mit dem Zeigestock seine Zukunftsstadt: eine Ringstraße mit drei Kilometer Durchmesser, in der Mitte die beiden Vergnügungsparks, außen herum ein 20 Quadratkilometer großes Entwicklungsgebiet – sieben Riesenhotels mit 7000 Betten, Golfplätze, künstliche Seen und dazu die heute schon bestehenden sechs Dörfer mit 12000 Bewohner, die bis zum Jahr 2020 für 40000 Menschen ausgebaut werden sollen.

"Eine Pleite ist bei keinem Unternehmen auszuschließen, das im freien Markt operiert", räumt Dominique Coquet ein. "Aber wir denken lieber langfristig – und haben die öffentliche Hand als Partner." Dann widmet er sich wieder seiner Modelllandschaft und zeigt auf einen gläsernen Miniaturbahnhof mit städtischem Vorplatz, mit fünfgeschossigen Häuserblocks und gepflegten Grünanlagen. "Wir befinden uns gerade hier", sagt er.

Hier, das ist die jüngst fertig gestellte Place d’Ariane, das neue Stadtzentrum des Val d’Europe östlich von Paris. Wer die jüngste Disney-Entwicklung sehen will, braucht nur eine Bahnstation vor der Haltestelle der Vergnügungsparks auszusteigen. Hier hat die kalifornische Traumfabrik richtige Häuser für echte Menschen errichten lassen, mit einer 1000 Meter langen Shopping-Mall, einem Factory Outlet Center für 70 Geschäfte, mit öffentlichen Schulen, Kindergärten, einer Dependance der Marne-Universität sowie mit zwei Bahnhöfen, an denen täglich 40 TGV-Züge aus ganz Europa halten.