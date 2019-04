Penibel sichern MG-bewehrte Blauhelme aus Nigeria, Angestellte eines einheimischen Sicherheitsdienstes sowie Spezialkräfte der Polizei den stacheldrahtumgürteten Komplex, denn die Gefahr ist groß, hier wird vom 10. März an neun auf dem Gelände inhaftierten Kriegsverbrechern der Prozess gemacht. Vorher wird Kofi Annan den Sondergerichtshof für Sierra Leone offiziell eröffnen und einen großen Schritt für die Menschheit verkünden.

Am 22. Juli 2002 kam Robin Vincent, Kanzler und höchster UN-Vertreter am Special Court, mit einem Koffer auf dem verödeten Lehmboden an der Jomo Kenyatta Road an, dort, wo während des Bürgerkriegs heftige Kämpfe stattgefunden hatten. In fünf Monaten errichteten Vincents Leute aus dem Nichts ein Dorf in der Stadt, Baracken, den Gerichtssaal, das Gefängnis. "Dieser Gerichtshof ist einzigartig", sagt der Ruanda-erfahrene Brite, "er ist ein Modell für die Zukunft, für einen möglichen Special Court im Irak und für den Internationalen Strafgerichtshof." Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Erstens: Anders als in Ex-Jugoslawien und Ruanda befindet sich dieser Strafgerichtshof am Ort des Verbrechens, also in Tuchfühlung mit dem Volk. Zweitens: Der Special Court von Sierra Leone verfolgt nur jene Personen, die höchste Verantwortung für Verbrechen und Verletzungen der Genfer Konvention für die Zeit von 1996 an tragen. Drittens: Von den acht Richtern sind fünf von Kofi Annan bestellt, drei von der sierra-leonischen Regierung, wodurch eine Mischform aus internationalen und einheimisch-traditionellen Rechtsstandards erreicht werden soll. Viertens: Es wird individuelle Verteidigung und eine Berufungskammer geben. Fünftens: Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Rekrutierung von Kindersoldaten unter 15 Jahren strafrechtlich belangt. So kann David Crane, der amerikanische Chefankläger, mit missionarischem Pathos sagen: "Dieses kleine Land zeigt Afrika und dem Rest der Welt, dass es sich freiwillig für den Weg des Rechts und der Gerechtigkeit entschieden hat, und wir zeigen, dass jetzt auch die Warlords und ihre international agierenden Hintermänner zur Rechenschaft gezogen werden."

35 UN-Mitgliedsstaaten unterstützen den Special Court freiwillig für drei Jahre, materiell wie personell: Möbel kommen aus China, Autos aus Deutschland, Computer aus Japan, Anwälte aus der Schweiz und Elektriker aus Kanada. 56 Millionen Dollar sind vorgesehen, davon 20 Prozent allein für die Sicherheit der Mitarbeiter und für das umfangreiche Zeugenschutzprogramm. Im Juni 2005 endet das Mandat, das, in einem Vertrag zwischen der Regierung Sierra Leones und den UN besiegelt, am 1. Juli 2002 begann. Bis jetzt sind von Chefankläger Crane und seinen 55 Mitarbeitern 500 Zeugen gehört worden. Prominentester Angeklagter ist Liberias Exdiktator Charles Taylor, der sich seit kurzem im nigerianischen Exil befindende "Pate" des Bürgerkriegs von Sierra Leone. Die restlichen sind die Kommandanten der Rebellen und der lokalen Bürgerwehren.