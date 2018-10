Inhalt Seite 1 — Außenminister Schröder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Reise in Feindesland ist es nicht mehr. Wie der deutsche Wahlkampf 2002 sie gründlich getrennt hat, mit Gerhard Schröders schroffem Nein zum Irak-Krieg, so bringt der amerikanische Wahlkampf 2004 den Bundeskanzler und George W. Bush provisorisch wieder zusammen. Bush braucht Hilfe im Irak, von den Vereinten Nationen, von der Nato, von den "alten" europäischen Verbündeten – Legitimität, Schuldennachlass für das Land, am liebsten auch Soldaten. Die demokratische Opposition wirft ihm vor, er habe Amerikas Alliierte verprellt; das ist jetzt, in der Stunde der Bedrängnis, keine Stilfrage mehr, sondern ein gefährlicher Spalt in der Rüstung des Kriegspräsidenten. Schröder wird freundlich empfangen werden, im Weißen Haus und mit einem gemeinsamen Mittagessen, nicht auf protokollarischer Minimalstufe wie im vergangenen September bei der Wiederaufnahme der allernötigsten Höflichkeits- und Geschäftsbeziehungen in einem New Yorker Hotel.

Innenpolitische Rücksichten muss auch der Kanzler nehmen. Seine Kriegsgegnerschaft ist einer der letzten unangetasteten Glaubensartikel von Rot-Grün, er darf dem in Deutschland ungeliebten Präsidenten nicht zu weit entgegenkommen, schon gar nicht durch irgendwelche Hilfsdienste für die Besatzung. Aber wann und unter welchen Umständen etwa die Nato im Irak tätig werden könnte, steht ohnehin in den Sternen. Der Augenblick ist günstig für Schröders Besuch: weit genug in der irakischen Nachkriegskrise, um sich in der Interventionsskepsis bestätigt zu sehen, und nicht weit genug, um beim Auslöffeln der Suppe wirklich schon mit zulangen zu müssen. Die Verlegenheiten werden freilich wiederkommen, Abstimmungen, bei denen man sich enthalten muss, Missionen, bei denen man nicht mittun kann – Erinnerungen an die unveränderte Wahrheit, dass diese deutsche Regierung beim Thema Irak nicht frei, dass die Bundesrepublik nur eingeschränkt handlungsfähig ist.

Nach gegenwärtiger Lage also keine Reise in Feindesland. Aber doch eine in die Fremde? Über dem spektakulären Krach mit der Supermacht vergisst man leicht, dass die Vereinigten Staaten ein merkwürdig weißer Fleck sind auf Schröders Globus. Ganz zu Anfang seiner Amtszeit hat er einmal einen einschlägig erfahrenen Besucher gefragt, wie man denn Atlantiker werde, gewandt und respektiert in jener europäisch-amerikanischen Community, die den Westen durch die Fährnisse des Kalten Krieges gesteuert hat. Das war, in der Welt nach 1989, vielleicht schon ein anachronistischer Wunsch und auch ein Ausdruck der später explosionsartig offenbarten Entfremdung. Jedenfalls ist aus dem Atlantiker Schröder nichts geworden. Clintons Bundeskanzler war Helmut Kohl, Tony Blair der Partner des Präsidenten für eine internationale Mitte-links-Politik, Schröder kam nur am Schluss noch ein bisschen dazu. Von Bush wurde der Kanzler nach dem Irak-Zerwürfnis geradezu exkommuniziert. Joschka Fischer konnte auch im schlimmsten Streit die Aura kultureller Amerika-Nähe bewahren, stand sich herzlich mit seiner Kollegin Albright und freundlich mit ihrem Nachfolger Powell, hatte das Bildungserlebnis Bob Dylan stets zum Vorzeigen griffbereit. Man mochte zweifeln, ob es den Westen als strategische Gemeinschaft noch gab, aber die Bundesrepublik hatte fraglos einen westlich gesinnten Außenminister. Schröders Weltkarte schien anders auszusehen, verzeichnete vor allem die eurasischen Großreiche, Russland und China – starke Männer und fette Geschäfte.

So ganz schlicht als Handelsvertreter des Exportweltmeisters Deutschland ist der Kanzler inzwischen nicht mehr abzutun. Als er im Januar vor dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags erste Probebohrungen für ein deutsches Irak-Engagement anstellte und überhaupt die Weltlage musterte, waren auch Unionsleute von seiner Souveränität beeindruckt: "So hätte Kohl nicht über Außenpolitik reden können." Schröder nimmt die Sache ernst. Vor gut fünf Jahren konnte man vom Frischvereidigten noch despektierliche Sätze über die Rituale des Staaten- und Völkerverkehrs hören: Kränze abwerfen sei etwas für Diplomaten.

Das schaut jetzt anders aus. Am bitterkalten vorigen Montagmorgen ging der Kanzler in Ankara mit sehr würdiger Miene hinter zwei Soldaten her, die im Storchenschritt einen immensen Kranz trugen. Man konnte sich denken, was dem Spötter Schröder durch den Kopf ging: als Schauplatz des Geschehens das stark an die dreißiger Jahre erinnernde Atatürk-Mausoleum, lateinamerikanisch anmutende Uniformen, die scheppernde Heldenmusik vom Band, die diesen Ort der Heldenverehrung vollends zur Karikatur machte.

Doch der Kanzler war entschlossen – nicht zu lachen und ja zu sagen zur Türkei in Europa. Von Stunde zu Stunde und von Rede zu Rede wurde seine Zustimmung zum Beginn von Beitrittsverhandlungen deutlicher. Man habe der Türkei "ein Versprechen" gegeben, das nun ohne Verzug eingelöst werden müsse. Und, so fügte er ziemlich pathetisch hinzu, "Deutsche pflegen ihre Versprechen zu halten". Die übliche Kautel ("wenn die Kriterien erfüllt sind") verblasste in Schröders Statements immer mehr – "es sieht gut aus", wurde gleich nachgeschickt. Wenn er sich einmal entschlossen hat, dann steigert sich Schröder gern hinein. Es ist beim Ja zum Türkei-Beitritt nicht anders, als es beim Nein zum Irak-Krieg war. Wobei das Ja nun die Folgen des Nein zu heilen hilft. Schröders Bekenntnis zur türkischen EU-Mitgliedschaft hat ihm nicht nur eine leichtere Reise beschert als seiner Konkurrentin Merkel, es bereitet auch seine Washington-Fahrt vor. Die Amerikaner wollen die Türkei schon lange in der EU sehen, als westlichen Brückenkopf in den Nahen Osten. Und so führt in dieser Woche eine logische Linie vom kurios autoritären Mausoleum in Ankara bis ins Allerheiligste der internationalen Politik, ins Oval Office.

Schröder hat in Ankara auch von den wirtschaftlichen Chancen einer türkischen EU-Mitgliedschaft gesprochen; das Ökonomische bleibt ein Schwerpunkt seiner Außenpolitik. Es steckt noch ein bisschen mehr darin als die etwas penetrante Sorge für deutschen Export und deutsche Investitionen: nämlich ein Urglaube an Sachzwang, Rationalität, Pragmatismus als sicheres Fundament auch der auswärtigen Angelegenheiten. Das Nein zum Irak-Krieg stammte aus anderen Zonen, irgendwo zwischen Wahlkampfpopulismus und dem Prinzipienglauben an Frieden und Völkerrecht. Business-Philosophie und letztlich Business-Illusion jedoch war die Annahme, unter so eng verbundenen Partnern werde der objektive Kitt schon stärker sein als der subjektive Sprengstoff; auch Business-Illusion die Beruhigungsformel nach der Beziehungskatastrophe mit Bush, Verhältnisse zwischen Staatsmännern seien keine Liebesdinge.

Natürlich nicht. Aber Pflege brauchen sie doch, Gefühl und Geschichte spielen eine Rolle. Dass Außenpolitik einfach Internationalität und Globalisierung sei, war eine falsche Gewissheit der Clinton-Ära und der neunziger Jahre, in die Schröder als Kandidat und Jungkanzler hineinsozialisiert wurde. Mit Bush und nach dem 11. September 2001 kann man wieder mehr richtig und mehr falsch machen, sind Wille, Entscheidung, Strategie wieder wichtig geworden, auch die Ideologie. Für Joschka Fischer, den Begriffsspieler und Pläneschmied, liegt darin ein luftiger Reiz. Dem neusachlichen Wirtschaftsmenschen Schröder ist es fremd und womöglich zuwider. Aber ein Verhältnis dazu muss er finden.