Wo Johannes Rau unter sorgfältiger Abwägung aller konkurrierenden Gesichtspunkte unzweideutig die Grundwerte unserer Verfassung verteidigt, versucht Frau Werwigk-Hertneck, FDP-Justizministerin in Baden-Württemberg, mit billigen argumentativen Tricks dem Christentum gegenüber anderen Religionen eine staatlich privilegierte Sonderstellung zu erschleichen, die dem Grundgesetz - das immer noch über den Landesverfassungen steht - ins Gesicht schlägt.

Ich bin Schulleiter eines nordrhein-westfälischen Gymnasiums. Bevor an meiner Schule Lehrkräften verboten wird, sich (selbstverständlich in unaufdringlicher und nicht missionierender Weise) gemäß ihrer Weltanschauung zu kleiden, gehe ich selbst mit einem Kopftuch in die Schule.

Klaus Bailly, Solingen

Immer wieder liest man, so auch hier, dass es nicht um Privilegierung des christlichen Glaubens beziehungsweise der ehemaligen Reichskirchen gehe, sondern um einen "prägenden Kultur- und Bildungsfaktor". Aber nie liest man, was das denn sein soll.

Daher die Bitte um Aufklärung: Was ist in unserer Gesellschaft christlich - Demokratie und Gewaltenteilung? Sozialversicherungen? Tarifautonomie, 5-Tage-Woche und Urlaubsgeld? Schulpflicht und Bildung? Gleichberechtigung der Geschlechter? Menschenwürde? Alles das wird weder im Alten noch im Neuen Testament gefordert, gegen alles das wird gepredigt!

Manfred Schleyer, München

Ist es nicht - kritisch betrachtet - geradezu absurd, das Tragen des Kopftuches nur deshalb zu verbieten, weil es nicht christlich-abendländischer Kultur entsprungen und nicht deutbar ist? Gerade die vielfältige Deutbarkeit spricht doch eher gegen ein Verbot, denn wie kann man etwas verbieten, von dem man nicht weiß, was es bedeutet? Ist dieser Ansatz nicht einem Denken geschuldet, wie es zur Verfolgung von Galilei und Kopernikus führte?