Brüssel

Wie lebt man in Belgien, einem Land, in dem die leisen Stimmen der ermordeten Kinder noch immer zu hören sind? Jetzt endlich auch vom Oberwachtmeister Michaux und vom Schlosser Lejeune, die sie am 13. Dezember 1995 im Hause Dutroux hörten und nicht hören wollten? Wie kam es zu dieser und einem Dutzend weiterer Pannen während einer einzigen Suchaktion in einem Keller, in dem die Kinder Julie und Melissa noch lebten? Durchs Land geistern Mutmaßungen und Gerüchte, die ganz ungeheuerlich klingen: Wurde Dutroux von "höherer Hand" gedeckt? Waren die Pannen des Oberwachtmeisters Michaux nicht Dummheit oder unglücklicher Zufall, sondern Absicht? Es gibt auch Tatsachen. Etwa die, daß der 1992 amtierende Justizminister Melchior Wathelet den 1989 zu dreizehn Jahren Haft verurteilten Kinderschänder Dutroux frühzeitig aus dem Gefängnis entließ. Daß derselbe Wathelet seit 1995 als europäischer Richter in Luxemburg residiert und trotz der Proteste seiner europäischen Kollegen soeben von der belgischen Regierung für sechs weitere Jahre in seinem Amt bestätigt wurde.Es gibt makabre Parallelen zum Fall der neunjährigen Loubna Benaissa, deren Verschwinden der zuständige Staatsanwalt im August 1992 nicht so ernst nahm, "weil immer mal wieder Kinder weglaufen" und also für ihn kein Anlaß bestand, die Aussage einer Nachbarin ernst zu nehmen, die die Schreie des Mädchens hörte. Der Staatsanwalt ließ auch andere Spuren außer acht. Die kleine Loubna ist tot, der Staatsanwalt weiter im Amt.Seit einem Jahr, seit dem 17. Oktober 1996, arbeitet die parlamentarische "Untersuchungskommission Dutroux" unter dem Vorsitz des flämischen Liberalen Marc Verwilghen an der Verfolgung unbeachteter Spuren, sie öffnet Dossiers und versucht, den "roten Drähten" in verzweigte Netzwerke zu folgen. Es gibt Zeugenaussagen über mörderische pädophile Gruppen, über deren Verbindungen zu Persönlichkeiten aus Politik, Polizei und Wirtschaft. Und es gibt einflußreiche Kreise, die die Arbeit der Kommission seit Monaten behindern."Der Widerstand beginnt immer dann, wenn die Spuren in ein bestimmtes Milieu führen, nämlich in die kleinen Cliquen von französischsprechenden Christdemokraten, die sich auf Sexparties und in Waffenklubs trafen", erklärte Frans Lozie vergangene Woche dem niederländischen Magazin De Groene Amsterdammer. Lozie sitzt als Abgeordneter der alternativen Agalev-Partei in der Dutroux-Kommission. "Fest steht", betont er, "daß die Untersuchung durch ein pädophiles Netzwerk von Polizisten und Beamten blockiert wird." Genau ein Jahr ist seit dem Weißen Marsch vergangen, dem großen, solidarischen Auftritt der schweigenden Mehrheit, und in diesem Jahr haben sich die Weißen verlaufen. "Nun geht ein Gespenst durch unser Land", sagt der Politologe Marc Hooghe, "es ist das Gespenst des weißen Unbehagens." In Dörfern und Städten sind Dutzende von "weißen Komitees" gegründet worden. "Die weißen Engel", "Ein Lächeln für Morgen" oder "Schützt unsere Kinder" heißen sie in Wallonien.

Eher kämpferisch klingen die Namen in Flandern: "Recht auf Recht", "Recht gegen Unrecht" oder "Weiß für direkte Demokratie". Ein gemeinsames politisches Programm gibt es nicht. "Wir sind für die Kinder und gegen die Politik", sagen die einen. "Wir wollen selbst die Institutionen kontrollieren", erklären andere. Roger Degelaen von "Recht auf Recht" will mehr: "Wenn wir unser ‚Nie Wieder’ ernst meinen, müssen wir den Mut haben, weiter zu blicken als auf die Fehler und Versäumnisse in der Affäre Dutroux." Für Degelaen paßt die Affäre "in den allgemeinen Kontext der Versumpfung und Verluderung. Was wir erleben, ist eine fortschreitende Aushöhlung der Demokratie. Hier werden nicht nur die Kinder geschändet, hier wird eine ganze Gesellschaft vergewaltigt." Was fehlt, sind Mittel und Macht, sind Strukturen, die Unbehagen und Erkenntnis in politisches Handeln übersetzen könnten. Carine und Gino Russo, die Eltern der ermordeten Melissa, beklagen die Unfähigkeit der weißen Komitees und fühlen sich auch von der politischen Elite verraten: "Nach dem ersten Schock wollten sich die Politiker bei den Bürgern wieder glaubwürdig machen. Sie haben versucht, die Eltern der ermordeten Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Sie haben uns alles mögliche versprochen, um allen zu zeigen: ,Seht her, die Eltern sind zufrieden', aber getan haben sie nichts." Das Ehepaar Russo ließ sich nicht einwickeln.

Aus Protest gegen das Ausbleiben von Reformen zogen sie sich monatelang aus der Öffentlichkeit zurück und meldeten sich erst jetzt wieder zu Wort. "Für die normalen Bürger", sagt Gino Russo, "ist die Affäre Dutroux viel zu kompliziert geworden. Die kapieren nichts mehr. Nur noch, daß die Kinder entführt und tot gefunden wurden und daß das ganze System verrottet ist." Jan Hoet, der ehemalige documenta-Macher, steht in einem der fensterlosen Kellerräume des alten Kasinos von Gent. Unter seiner Leitung wird es gerade zu einem Museum für zeitgenössische Kunst umgebaut. Belgien, sagt er, dieses Land, das aus Zufall entstanden ist, liege zwischen Ensor und Magritte, den beiden Malern. Ensor, sagt er, habe wie ein Chirurg mit der Nadel das ganze Gift herausgeholt und die Perversität von Belgien bloßgelegt. "Was Ensor vorausgesehen hat", erklärt Jan Hoet, "sind die in sich verschlungenen Widersprüche von Verführung und Begierde. Die Perversion versteckt sich hinter den verführerischen Oberflächen, unter dem Schein und der Scheinheiligkeit. Schau dich um, und du siehst die schönen Häuser, den aufgehäuften Besitz, und da sitzen die Leute und spielen hinter den Gardinen ihre perversen Spiele."Der Kurator aus Gent sieht die belgischen Bilder im weltpolitischen Zusammenhang: "Seit dem Ende des Kalten Krieges haben wir keinen gemeinsamen Feind mehr. Jetzt kämpft jeder gegen jeden. Wir sind autodestruktiv, ohne daß wir es merken." Der Weiße Marsch war ein Lichtblick: "Immerhin waren sich 300 000 Bürger darüber einig, daß wehrlose Kinder nicht mißbraucht oder ermordet werden dürfen. Da haben wir uns einen Sonntag lang spontan engagiert. Aber mit der gleichen Leichtigkeit haben wir das wieder fallenlassen. Es gab keine Stunde Null. Und inzwischen haben sich die Probleme weiter akkumuliert." "Stell dir einen Sumpf vor, aus dem die Blasen steigen", sagt die Schriftstellerin Monika von Paemel. "Es herrscht eine unglaubliche Malaise, aber immerhin bewegt sich was. Teilweise wissen, teilweise ahnen wir, was alles schief lief. Seit mehr als vierzig Jahren. Was wir wollen, ist eine neue politische Kultur, ein Ende von Falschheit und Betrug und keine Weißwäscherei auf allen Ebenen. Und wenn wir das wollen, kommen wir nicht umhin, auch ethische und moralische Fragen zu stellen." Frauenhandel, Kinderhandel und sadistische Sexualität, sagt sie, seien eben Phänomene, die nicht nur unter der Oberfläche des belgischen Kapitalismus wucherten.

"Unsere Wirtschaft geht aus von der Entwicklung eines freien Handels und Verkehrs und funktioniert jenseits der Moral. Alles scheint erlaubt, solange es Gewinn bringt. Wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, daß wir nicht einmal mehr merken, daß Mißbrauch von Menschen unmenschlich ist und unmenschlich macht - weil er sich so gut rentiert." Und im Parlament steht, es ist der 7. Oktober, der Ministerpräsident Jean-Luc Dehaene, klein, rund und ruppig, und verliest eine Regierungserklärung. Er spricht nicht mehr von Staatskrisen. Er hat sie überstanden. Schon im Herbst 1996, als Flamen, Wallonen und deutschsprachige Belgier begannen, auf die Straßen zu gehen, stellte er fest: "Diese Demonstrationen müssen nun bald aufhören, denn sie schaden nur unserer Wirtschaft." Ein Jahr später verkündet der Regierungschef: "Es gibt Hoffnung auf eine bessere Zukunft." (Buhrufe von der Opposition). Der Haushalt, sagt Dehaene, sei auf Rosen gebettet, das Wirtschaftswachstum werde die anvisierten 2,5 Prozent überschreiten, und die Maastricht-Norm habe das Land schon lange erfüllt. Was er anschließend in zwei Sprachen über den Regierungsplan zur Polizeireform erklärt, ist so formuliert, daß nicht einmal die Abgeordneten ihn verstehen können. Aber soviel ist klar: Was Dehaene durchsetzen will, hat nur sehr wenig zu tun mit den Empfehlungen, die von Marc Verwilghen und der Kommission Dutroux im April 1997 vorgestellt und einstimmig vom Parlament angenommen wurden. Dehaene ist darin geübt, über die Köpfe der gewählten Vertreter des Volkes hinwegzuregieren.

"Das muß er auch", sagt der Politologe Marc Hooghe, "denn schließlich ist Belgien das Land der großen Gegensätze. Hier leben Flamen und Wallonen und einige Deutsche; es gibt Katholiken und Freisinnige, Arme und Reiche, das ist ein explosives Gemisch. Wenn man das in der Öffentlichkeit ausagieren läßt, kann das eskalieren. Im Prinzip sind die Gegensätze so stark wie im ehemaligen Jugoslawien. Also ist bei uns historisch ein politisches System gewachsen, das versucht, die Bevölkerung ruhig zu halten." Marc Hooghe hält Dehaene für den Meister der Kompromisse und erläutert, warum: "Seit zwanzig Jahren ist Flandern reicher als Wallonien, und also klagten die Flamen über die Milliarden, die aus ihrer Tasche in die der anderen flossen. Was tut also Dehaene? Er macht ein sehr kompliziertes Finanzierungsgesetz. Keiner begreift, wie das funktioniert, also kann auch keiner mehr sehen, wieviel Geld genau die Wallonen kriegen, also gibt es keine Diskussionen auf der Straße oder im Parlament, und der Frieden ist gesichert."Es gibt andere, die diese Art von Frieden einen demokratischen Bankrott nennen. Es gibt jugendliche Realisten wie Vincent van Quickenborne, die mit Witz und Elan einen "D-Day for Democracy" organisieren und probieren, die kritischen Kräfte der neuen Generation in den Kaffeehäusern und in den Parteien zusammenzutrommeln. Und es gibt warnende Stimmen wie die von Brice de Ruyver. Der Kriminologe und wissenschaftliche Experte der Dutroux-Kommission findet, daß Belgien am Rand des Rechtsstaats balanciert. Spätestens bei den nächsten Wahlen, also 1999, warnt er, würden undemokratische Gruppierungen vom belgischen Unbehagen profitieren können.