In Deutschland kommt es nicht nur darauf an, dass jemand etwas Richtiges tut. Es muss auch der Richtige sein, der es tut: nicht nur Recht haben, sondern auch berechtigt sein. Keine Revolution ohne berechtigende Bahnsteigkarte! Nur der Bundesgesetzgeber, der es besser wissen müsste, handelt dem oft zuwider. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht ihm wieder eins auf die Finger gegeben.

Zwar – so die Karlsruher Richter – habe der Bundesgesetzgeber das Phänomen des Kampfhundes richtig eingeschätzt oder vielmehr, wie das Richter zurückhaltend ausdrücken: Seine Einschätzung war "vertretbar und nicht offensichtlich unrichtig." Freilich war damit nur das "Einfuhr- und Verbringungsverbot des § 2 Abs. 1 Satz 1 HundVerbrEinfG" gedeckt. Hingegen: "Das Verbot des Züchtens von Hunden zur Vermeidung von Nachkommen mit erblich bedingten Aggressionssteigerungen" – das ging zu weit. Dieses Verbot diene nämlich nicht dem Tierschutz (Bundesangelegenheit), sondern dem Schutz der Menschen (Ländersache, da öffentliche Sicherheit und Ordnung).

Doch hier hätten die Richter sorgfältiger differenzieren müssen: Greift der Kampfhund einen Nicht-Kampfhund an – dann ist der Tierschutz gefragt, also Bundessache; vergeht er sich indessen am Herrchen (Mensch!), muss sofort das Land eingreifen; nimmt es der Kampfhund allerdings mit beiden zugleich auf, sind Bund und Land gefragt.