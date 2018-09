Einst zitterten Lehrern die Knie, Schulleiter ließen den Hof besonderes gründlich fegen, wenn es hieß: "Der Schulrat kommt." Heute weiß kaum eine Schulverwaltung noch, wie es in Lehrerzimmern und Klassenräumen ihres Amtsbezirkes zugeht. Der Schulrat tritt allenfalls in Erscheinung, wenn ein Lehrer vorsätzlich seine Schüler quält; ansonsten wird er nur im wichtigsten Moment der Lehrerlaufbahn tätig, bei der Verbeamtung. Gerade musste Berlins Bildungssenator Klaus Böger einräumen, dass Tausende Lehrer seiner Stadt seit 20 Jahren nicht mehr dienstlich beurteilt wurden – obwohl es das Gesetz vorsieht.

Die laxen Kontrollen wären erträglich, wenn Lehrer die Qualität ihres Unterrichts gegenseitig überprüften und Schulleiter engagierte Kollegen belohnen und lahmen Lehrern Beine machen dürften. Genau das aber war bis vor kurzem nicht der Fall. Noch immer gelten Deutschlands Lehranstalten vielerorts als nachgeordnete Dienststellen, die zentral und möglichst weit entfernt vom pädagogischen Geschehen zu steuern sind.

Das ändert sich nun. Der Staat überlässt die Detailsteuerung zunehmend den Schulen selbst, wacht jedoch stärker über die Ergebnisse der Lehrermühen. Dabei entdecken deutsche Kultusminister ein Instrument, das in den Niederlanden oder Schottland seit langem zum Schulalltag gehört: Schulinspektionen. In Schleswig-Holstein bekommen die Lehranstalten neuerdings Besuch von Evaluationsexperten, im Pädagogendeutsch "kritische Freunde" genannt. Sie schauen in den Unterricht, prüfen Lehrer und Leitung und fragen Schüler wie Eltern, ob sie mit der Schule zufrieden sind. In Niedersachsen erproben die Schulbehörden an einigen Orten mit niederländischer Hilfe einen Schul-TÜV, der 2005 landesweit eingeführt werden soll.

Während niederländische Lehrer eine gelassene Professionalität im Umgang mit den Inspektoren entwickelt haben, herrschen bei deutschen Kollegen eher Argwohn und Angst gegenüber dem Blick von außen. Doch das Misstrauen ist unbegründet – wenn deutsche Schulbehörden die Erfahrungen aus dem Ausland berücksichtigen. So sollten Schulinspektoren nicht dieselben Personen sein, die Verweise oder Beförderungen aussprechen. Wer direkte Sanktionen fürchtet, lässt sich ungern in die Karten schauen. Zudem müssen Lehrer nicht nur Lob und Kritik im Inspektionsbericht lesen können, sondern ebenso wissen, wo Hilfe auf sie wartet. In den Niederlanden stehen für Lehrerfortbildung und -beratung Tausende von Mitarbeitern bereit. Diese Architektur der Unterstützung fehlt bei uns.

Zudem kann aus Fehlern nur lernen, wer die Freiheit dazu hat. Ohne mehr Autonomie der einzelnen Schule – bei der Einstellung von Lehrern, bei Budget und Curriculum – werden die Inspektionen in den Lehrerzimmern nur das Gefühl verstärken, das heute bereits vorherrscht: nichts tun zu können, aber für alles verantwortlich zu sein.