Wenn am 1. Mai die zehn Beitrittskandidaten EU-Mitglieder werden, gilt auch in diesen Staaten EU-Recht. Doch nicht alle Regelungen werden sofort übernommen, für einige Bereiche gibt es Übergangsfristen. So brauchen EU-Bürger, wenn sie in eines der neuen Mitgliedsländer reisen, nach wie vor einen Personalausweis. Der Bundesgrenzschutz wird weiter Personenkontrollen durchführen, da die neuen EU-Länder nicht dem Schengener Abkommen angehören. Erst wenn die Beitrittsstaaten nachweisen können, dass sie die neuen EU-Außengrenzen nach dem Schengener Standard sichern, sollen die Kontrollen an den Binnengrenzen wegfallen.

Auch die freie Wahl des Arbeitsplatzes innerhalb der EU gilt noch nicht für die EU-Neubürger. Die alten Mitgliedsstaaten dürfen die Zuwanderung von Arbeitskräften aus den Beitrittsländern für maximal sieben Jahre begrenzen. Lediglich den Bewohnern Maltas und Zyperns ist es von Anfang an erlaubt, in den alten EU-Staaten zu arbeiten. Deutschland und Österreich dürfen, weil sie direkt an die neuen Länder grenzen, in der Übergangszeit zusätzlich Dienstleistern in den Bereichen Bau, Innendekoration und Gebäudereinigung den Zugang zu ihrem Markt verwehren. Umgekehrt haben die Beitrittsländer ebenfalls das Recht, ihren Arbeitsmarkt zu beschränken.

Der Euro wird nicht sofort Zahlungsmittel in den neuen EU-Staaten. Sie müssen erst die Maastricht-Kriterien erfüllen und mindestens zwei Jahre einen festen Wechselkurs zum Euro einhalten. Selbst "für die am weitesten fortgeschrittenen Länder", schreibt das Auswärtige Amt, werde die Einführung des Euro "der Endpunkt eines mehrstufigen Konvergenzprozesses" sein.

Schrittweise sollen auch die Subventionen an die Bauern der Beitrittsländer eingeführt werden. Sie beginnen dieses Jahr mit 25 Prozent des EU-Niveaus, bis 2013 sollen sie 100 Prozent erreicht haben. Von 2004 bis 2006 gibt die EU rund 25 Milliarden Euro für die neuen Länder aus. Knapp 15 Milliarden zahlen sie selbst ein, sodass der EU-Haushalt mit 10,4 Milliarden netto belastet wird. Der deutsche Anteil daran beträgt für diese drei Jahre 2,3 Milliarden Euro.

Mit dem Beitritt gilt der freie Kapitalverkehr in den neuen EU-Ländern. Doch gibt es Beschränkungen beim Erwerb von Agrar- und Forstland. Er wird in den meisten Beitrittsländern (außer Malta, Zypern und Slowenien) während einer Übergangszeit von sieben Jahren, in Polen von zwölf Jahren, den nationalen Regelungen dieser Länder unterworfen bleiben.

Übergangsfristen gelten auch für die private zollfreie Einfuhr von Waren, die mit Verbrauchssteuern belegt sind. So dürfen Spirituosen, Zigaretten und Kaffee aus den neuen EU-Staaten zunächst nur in wesentlich geringeren Mengen zollfrei eingeführt werden als aus den alten EU-Ländern. Bestehen bleiben schließlich die Restriktionen bei Mietwagen. Die Autovermieter werden für bestimmte Fabrikate weiterhin keine Fahrten nach Osteuropa gestatten.