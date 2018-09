Inhalt Seite 1 — Verkorkste Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit der Taschenspielerei hat es ein Ende. Als Claire Elling erfährt, dass ihr Kuraufenthalt an der Ostsee gegen das Ekzem an ihrer rechten Hand nichts ausrichten kann, erlegt sie den Arzt fast mit einer Metallkugel. Gleichzeitig kündigt sich am Horizont Unheil an. Ein Öltanker ist, havariert, im Begriff, auseinander zu brechen. Julia Schochs zweites Buch beginnt mit einem kräftigen Tusch der Missklänge. Eine ökologische Katastrophe steht bevor. Die Kommunikationsformen kommen rapide auf den Hund. Und für die Karriere der "bekannten Taschentrickkünstlerin Claire Elling" gibt es keine Zukunft mehr. Entziffert man die Krankheit als Metapher, dann ist für Claire der spielerische Zugriff auf die Welt unmöglich geworden, weil er nur noch Ausschlag produziert. Mehr noch: Sie stößt überall an.

Julia Schoch, Jahrgang 1974, hat 2001 mit dem Erzählband Der Körper des Salamanders beeindruckend debütiert. Darin erzählt sie von einigermaßen unscheinbaren Figuren, Dingen und Begebenheiten äußerst stilsicher und unverwechselbar. Es sind Geschichten aus einer unvertrauten Welt, die es niemandem gestattet, sich in ihr aufgehoben zu fühlen. Julia Schochs Heldinnen revanchieren sich dafür – nicht ohne Unbehagen – mit einem gehörig abgekühlten und trotzdem manisch genau registrierenden Blick. Dabei schildert Julia Schoch ihre östlichen Schauplätze keineswegs mit einem Gestus, der sie als Sonderfall erscheinen lässt. Vielmehr gewinnt sie aus den von Umbruch und Unsicherheit unterminierten Zonen eine verallgemeinerbare Sichtweise. Je genauer ihre Figuren die Dinge beschreibend ins Auge fassen, desto mehr verschließen sie sich. Eine sichere Bodenhaftung lässt sich da nirgends gewinnen, besagt das Schochsche Grundgefühl.

"Alles war zuwenig", geht es Claire Elling durch den Kopf, wenn sie sich fragt, wohin sie ihre Schritte lenken soll. Auf ihren Streifzügen um den Ostseekurort registriert sie alle Einzelheiten fast wie eine Dokumentarkamera. Eine Reihe von Kernsätzen wirken in diesem Wahrnehmungsfilm wie resümierende Zwischentitel. "Ich will kein Verhältnis mehr finden", denkt Claire und bezieht sich damit auf die Dinge, wie sie sind, während sie beobachtet, wie sich die von der Ölpest heimgesuchten Dorfbewohner in der Bewältigungsroutine einrichten. Hier liegt der Grund für ihre stille Verzweiflung.

Wo die Katastrophen so professionell hingenommen und weggeräumt werden, verlieren sogar einschneidende Ereignisse ihre Erkennbarkeit. Die Zeitungen liefern Schlagzeilen, die Bildschirme liefern Bilder, das Öl fließt aus, die Helfer helfen fleißig, die Touristen stornieren ihre Buchungen. Alles verläuft und verrauscht bestens organisiert. Keiner schreit Hilfe, denn die Helfer sind ja überall. Keine Klage ist zu hören, weil die mediale Dauererregung alles verschluckt. "Alles spult sich ab in einer Endlosschleife", sagt sich Claire. Der optimierte Leerlauf, den sie allenthalben ausmacht, lässt ihr keine Ruhe. Ihr anfänglicher Wunsch nach "einer Explosion am Horizont" verhallte ungehört. Bleibt also nur zeitkritisches Spazierengehen. Womit Julia Schoch einen weiteren Schwachpunkt unserer geläufigen Daseinsbewältigung getroffen hat.

Claire wandert also an der Küste auf und ab. Dabei begleitet sie Mattok. Verabredungen allerdings, wie sie im Buchtitel stehen, sind dazu gar nicht nötig. Die beiden sind direkt ineinander reingelaufen, gelenkt von der gemeinsamen Aversion gegen die sie umgebende Welt. Mattok ist kein Godot, auf ihn muss niemand warten. Er ist da und drängt sich auf, gleichermaßen unverhofft wie unverschämt. Doch ein Gesandter des Absurden ist auch er. Groß, etwas ungeschlacht mag er sein, ein abgeschabter Mensch, ohne sozialverträgliche Mindestausstattung. Jedenfalls ist auch er ein Held des vergeblichen Widerstands. Seine schärfste Waffe ist die Verschrobenheit. Als "ungefährlicher, aber unberechenbarer" Räuber hat er Kriminelle der gewöhnlicheren Art ihrer Beute beraubt, verschmähte aber die Scheine und reist nun mit einer Einkaufstasche voller Kleingeld. Er passt einfach zu Claires Vorsatz, "nur noch Unmögliches" zu machen. Zudem hofft sie wohl, er könnte wissen, wo in dieser vernagelten Welt der Ausgang ist. Ein Grenzübertritt nach Osten führt freilich nicht zum Ziel. Zurückgekehrt, begehen die beiden dann ihren acte gratuit: Sie stoßen einen Helfer ins Wasser, die Ölschicht verschluckt ihn lautlos. Nein, das ist keine Anstiftung zum Mord, nur ein narratives Zeichen, dass der Gang der Dinge sich auch dadurch nicht stören lässt.

Manchmal erinnert Claire an deutsche Literaturfiguren aus den siebziger Jahren: Die ja oft als beschädigte Menschen umherstrichen und die falschen Verhältnisse, deren Opfer sie waren, besichtigten, bezichtigten. Auch die Reizung von Claires Hand überträgt sich als sozialkritische Idiosynkrasie auf ihren Blick. Allerdings wirft Julia Schoch das Innenleben ihrer Heldin nicht mehr in die Waagschale. Was hier schief läuft, das ist hinlänglich an der Außenwelt abzulesen, es spielt sich auf Ölteppichen ab und nicht in repressiv verkorksten Seelen.

Nur eines erscheint bei diesem Buch missglückt: die Gattungsbezeichnung. Zwar ist über die Frage, was sich Roman nennen darf, kaum noch zu rechten. Die Verlage wollen Romane, weil sie mehr hermachen. Und wenn sie keine bekommen, ernennen sie sich eben welche. Die Urheber mögen mehr oder weniger glücklich nicken, wenn ihre Erzähltexte der höchsten Gewichtsklasse zugeschlagen werden. Im Falle von Julia Schoch, bei der es ansonsten keine Beliebigkeiten gibt, erscheint dieses Verfahren aber besonders unbefriedigend. Umso mehr ist es zu bewundern, wie die Spannung stilistisch gehalten wird. Vor allem trifft die einfache, höchst übersichtliche Fabel ins Rabenschwarze der Zeitstimmung.