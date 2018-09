Beim ersten Hören geht einem die Bügelwäsche wunderbar leicht von der Hand, so ritterlich befeuernd reist Daniel Barenboim durch die burgenhafte Welt von Schumanns Sinfonien. Alles hat recht nachdrücklichen Schwung, ein immerzu tüchtiges Voran. Schumann war ja ein Liebhaber des Mittelalters, er verehrte das altertümlich Erhabene und gotisch Prangende. Ebenso trutzig hat er nicht selten komponiert. Da ist man dankbar, wenn um die Zinnen ein schneller Wind fährt.

Legt man die CD ein zweites Mal auf und nimmt die Partitur zur Hand, werden die Eindrücke schon differenzierter. Barenboim setzt nämlich nur so lange auf vitalen Gestus, wie er die Musik als vital empfindet. Im Eingangssatz der 1. Symphonie B-Dur etwa bremst er den Impetus zum zweiten Thema hin merklich herunter, der ganze Seitensatz mit seinen sanft atmenden Holzbläserschleifern tönt weicher, langsamer, als Schumann es vorschwebte. Barenboim erinnert sich an den (vom Komponisten bald wieder getilgten) Beinamen "Frühlingssymphonie", er wähnt das Klima wechselhaft und nachgiebig.

Lange Zeit sagte man den Schumann-Sinfonien und ihrem klaviergriffig dichten Orchestersatz nach, sie seien ungeschickt instrumentiert – und tröstete sich mit den berückenden kantablen Erfindungen. Aber solche Kritik löste sich immer dann in Luft auf, wenn intelligente Dirigenten am Pult standen. Auch Barenboim glückt ein geradezu erfüllendes Beschreiten der inneren satztechnischen Pfade, wenn er Nebenstimmen verfolgt und sie wundervoll zu Hauptsachen befördert, wenn er die Musik verflüssigt und sie dem Charme zugänglich macht.

Die Staatskapelle Berlin ist dafür ein über die Maßen klangschönes und virtuoses Instrument. Auf der Basis deutscher Sonorität grundiert das Orchester seinen Klang mit warmen Farben und einem gepflegten, nie dröhnenden Blechbläserton. Das Streichergewimmel unter behaglichen Flötensoli, die rhythmisch gut gefederten Hörnerpolster in der Mittellage, die bogentechnisch unangenehmen Staccato-Vorschriften bei den Violinen: Prachtvoll stellt die Staatskapelle Schumanns Glanz aus, und Gloria tritt hinzu, wenn Barenboim die Zielgerichtetheit der Musik vor Auge hat, den Schneid des per aspera ad astra, den man etwa in der 4. Symphonie d-moll findet.

Allerdings liest Barenboim die Partituren mitunter etwas eindimensional und frisiert, was schlimmer ist, die Subtilitäten. So erscheinen im ersten Satz der B- Dur Symphonie, vier Takte bevor das Hauptthema eintritt, die Trompeten unter der Maßgabe einer gezügelten dynamischen Entwicklung. Sie dürfen nicht zu laut beginnen lassen, sonst ist das Gesetz der allmählichen Verdichtung außer Kraft gesetzt. Barenboim aber verlangt ihnen schon mit dem ersten Einsatz einen Signalcharakter ab, eine Art von Orchester-Schmissigkeit, die alle Logik zerstört. Er gibt das Kommando zur Attacke, wo es noch gar nicht um Angriff, sondern einstweilen ums Sammeln geht. Er nimmt auf dem Weg das Ziel vorweg.

Solche Widersprüche findet man in Barenboims Lesart öfter. Manche Details sind so kostbar, dass man sie gleich dem Parnass höchster Orchesterkultur eingliedern möchte. Andere stauen den Strom der Musik, dehnen und spannen das vermeintlich Charakterliche über die Maßen. Eine Furtwänglerisierung, die sogar beim Bügeln ziemlich gestrig wirkt.

Robert Schumann: Symphonien

Staatskapelle Berlin, Ltg: Daniel Barenboim, (Warner 2564 61179)