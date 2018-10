Es ist wohl so, dass sich Leon Battista Alberti, als er Anfang 30 war, dermaßen miserabel gefühlt hat, dass er nur diesen Ausweg für möglich hielt: sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich der Öffentlichkeit in einer autobiografischen Etüde zu präsentieren. Bisher kannte man dieses von sich so enorm überzeugte, an der Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen verzweifelnde Universalgenie vor allem als Verfasser der ersten Architekturtheorie der Renaissance, der Zehn Bücher über die Baukunst, eines nach wie vor höchst ersprießlich zu lesenden Werkes. Vor zwei Jahren erschienen Anthony Graftons glänzende kulturhistorische Biografie über ihn sowie Albertis Abhandlung Über die Malkunst. Und nun liegt, zu seinem 600. Geburtstag, seine Vita auf Deutsch und Lateinisch vor, übersetzt und erzgescheit kommentiert von Christine Tauber. Wie gut, dass sie Auskunft gibt über das, was einen bei der Lektüre der Vita irritiert.

Denn eine ganze Weile genießt man Albertis schöne, bilderreiche Sprache, staunt über seine unerschöpflichen Gaben, seine zupackende Geschicklichkeit, seine Fantasie und seinen unermüdlichen Elan, seine Gewandheit und seine Ruhelosigkeit – und erschrickt dann über so viel demonstratives Selbstbewusstsein, das unverhohlen in Selbstlob übergeht. Deswegen wohl wurde er auch gehasst. "Man kann nicht behaupten", sagt Christine Tauber, "dass er ein besonders sympathischer Zeitgenosse gewesen ist." Sie glaubt, die Ursache dafür seien die böse durchlittenen ersten Lebensjahre gewesen, die ihn dazu getrieben haben, alles besser zu können als die anderen: den Umgang mit Waffen, Pferden, Schiffen, Musikinstrumenten, mit den Wissenschaften, den Künsten und der Architektur, den Handwerken, die Fertigkeiten im Sport. Er verabscheute Müßiggang und Trägheit. Er war bei alledem gierig nach Anerkennung, stolz auf Lob – und ärgerte sich, wenn es ausblieb. Gelassen preist er seinen "wendigen Geist" und berichtet ebenso von seinen physischen Erschöpfungen, Krankheiten, seinen Büchern, seinem Bemühen, stets "einen herausragenden Eindruck zu machen", Jähzorn und Hitzigkeit zu vermeiden, sich gleichwohl niemals einzuschmeicheln und anzubiedern.

Irgendetwas trieb ihn immer, er brannte vor Ehrgeiz. Am Ende seiner Vita notiert er stolz Aussprüche, die andere von ihm aufgelesen haben. Was war das Größte für ihn? Die Hoffnung. Das Kleinste? Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Das Allersüßeste? Geliebt zu werden – woran ihm so viel gelegen war. Die einzige Distanz, die er zu sich selbst erkennen lässt, zeigt sich darin, dass er in der dritten Person von sich berichtet.

Die ganz besonderen Kenner wird es erfreuen, diesen faszinierenden autobiografischen Essay auf Deutsch und auf Lateinisch lesen zu können – und vielleicht doch überfordern, dass die Herausgeberin von den Lesern ihres Kommentars Kenntnisse des Italienischen und der abstrusen Vokabeln aus dem Jargon ihres Faches erwartet.