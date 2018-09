Schade, dass im Moment so viele Menschen die SPD hassen. Denn Hass macht blind, und wer nicht sieht, verpasst einen der faszinierendsten Selbstrettungsversuche in der Parteiengeschichte. Franz Müntefering und Gerhard Schröder haben sich verbündet, ja verschworen. Man konnte es sehen auf dem Parteitag am Sonntag und erlebt es erneut bei der Regierungserklärung in dieser Woche.

Zusammengetan haben sich die beiden weniger, um im Jahr 2006 die Wahlen zu gewinnen. Daran glauben sie kaum noch. Nein, ihr Ziel ist nicht der neuerliche Gewinn der Macht, sondern der Erhalt der Partei. Sie wollen den Absturz ihrer SPD verhindern, indem sie noch zwei Jahre ordentlich regieren und dann aufrecht in die Opposition gehen. Irgendwann erneuert, soll die SPD dann die Macht zurückerobern.

Der Preis dieser Strategie ist hoch, das hat dieser Parteitag gezeigt. So viel Vergangenheit war nie. Immerzu wurden die roten Ahnen zitiert. Schröder erinnerte an das Kaiserreich und die Weimarer Republik. Man sprach von Ferdinand Lassalle und August Bebel. Als Müntefering den Heidelberger Parteitag von 1925 erwähnte, glaubte jeder, der Franz sei dabei gewesen. Zwischendurch wurde ihm ein Plakat des Reichsbanners überreicht, und am Schluss sang der Steiger-Chor alle Strophen der Genossen-Hymne Seit’ an Seit’ sowie als Zugabe das Steigerlied. Das alles war sozusagen die SPD vor der Erfindung des Jazz.

Nun ist der Trend zur Historisierung also auch bei den Sozialdemokraten angekommen. Müntefering bietet die ganze Parteigeschichte auf, um die Krankheiten der siebziger und achtziger Jahre auszutreiben, die Jahre, in denen noch mehr geredet als gedacht wurde in der SPD, wo man immer mehr verteilte und sich dabei immer weniger anstrengte. Ein Rückfall? Nein. In Wahrheit wird mit dem Vorgestern das Gestern ausgetrieben, um für das Morgen gerüstet zu sein. Tradition als Trost auf neuen Wegen.

Müntefering und Schröder folgen dem Motto: Nur wer sich selbst beruhigt, kann auch andere beruhigen. So kalmieren sie ihre aufgeraute, aufgescheuchte Genossenschar: Bei aller Globalisierung und Individualisierung, trotz Demografie und Terror gibt es noch eine Welt, in der ein Spiel 90 Minuten dauert und eine Rede jeder verstehen kann. Und wer einem Pils keine sieben Minuten gönnt, ist ein Unmensch.

Kann man vor dieser historischen und kleinbürgerlichen Kulisse moderne Politik betreiben? Zumindest werden die beiden SPD-Retter kaum von ihrer Reform-Agenda abweichen. Dem Tonwechsel wird kein Politikwechsel folgen. Als am Sonntag die Gewerkschaftsführer auf das Podium kletterten, sah es so aus, als wollten sie dem neuen Vorsitzenden zur Wahl gratulieren. Tatsächlich aber werden sie alle, während sie lächelnd die Zähne bleckten, Müntefering zugezischelt haben: Kurswechsel! Und er hat bestimmt jedem Einzelnen geantwortet: Vergiss es!

Der Rest ist Gebetsmühle

Auch der Kanzler, der sein Regieren wieder und wieder erklärt, kann weder Kurs noch Botschaft ändern. Allenfalls kann er die Botschaft modifizieren. Er wird den herrschenden Egoismus geißeln und auch sonst etwas moralischer reden, weil er sich dazu nach seinem teilweisen Machtverzicht berechtigt fühlt. Die Innovation, die durch Kühle zunächst abschreckte, soll eine wärmere Komponente bekommen: Kinder als biologische Erneuerung und die demografische Wende als neues Politikziel. Der Rest ist Gebetsmühle. Und da der Parteichef und sein Kanzler beschlossen haben, dass beten künftig wieder hilft, hoffen sie darauf, ihre Botschaft vom gerechten Verzicht und der lohnenden Anstrengung werde alsbald mehr Gehör finden.