Alle Geschichte ist eine Geschichte von Kämpfen um die Deutung von Geschichte. So könnte man frei nach Marx und Engels sagen. Keine politische Richtung wird auf den Versuch verzichten, ihre Position historisch zu untermauern. In einem demokratischen Gemeinwesen pflegen mehrere Geschichtsbilder miteinander zu konkurrieren. Geschichtspolitik (der Begriff tauchte in Deutschland erstmals 1986 während des "Historikerstreits" auf) zielt darauf ab, die eigene Deutung durchzusetzen. Als Ergebnis solcher Deutungskämpfe kann sich ein breiter Konsens hinsichtlich wichtiger Ereignisse herausbilden. Ohne einen Minimalkonsens in Sachen der eigenen Geschichte könnte eine Demokratie gar nicht bestehen. Eine Geschichtspolitik jedoch, die historische Legenden pflegt, muss wissenschaftliche Kritik herausfordern. Das gilt vor allem dann, wenn sich eine bestimmte Lesart von Geschichte zu einem Mythos verdichtet…

Nach der Epochenwende von 1989/91 sprach der amerikanische Philosoph Francis Fukuyama, ein bekennender Hegelianer, vom "Ende der Geschichte". Er meinte den Erfolg der weltweiten liberalen Revolution, die nach dem Zusammenbruch der meisten kommunistischen Diktaturen zwar ihr Ziel noch nicht voll erreicht hatte, ihm aber doch sehr nahe gekommen schien. Tatsächlich spricht viel für die Gegenthese von der Wiederkehr der Geschichte. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat das östliche Europa eine Renaissance der Nationalismen erlebt, die durch den Kommunismus nicht überwunden, sondern nur unterdrückt und gewissermaßen auf dem Vorkriegsstand eingefroren worden waren. In abgemilderter Form gibt es eine Renationalisierung auch in Teilen Westeuropas, und auch sie ist eine Folge des Endes des Ost-West-Konflikts. Bedeuten die viereinhalb Jahrzehnte zwischen 1945 und 1990 also nur eine Unterbrechung dessen, was in Europa als "normal" zu gelten hat?

In ihrer Spätphase verstand sich die alte Bundesrepublik als eine "postnationale Demokratie unter Nationalstaaten" (Karl Dietrich Bracher 1976). Auf das wiedervereinigte Deutschland trifft der Begriff nicht mehr zu: Es ist ein postklassischer Nationalstaat unter anderen, fest eingebunden in den supranationalen Staatenverbund der Europäischen Union. Dennoch begegnet man noch heute der Auffassung, Europa befinde sich längst auf einer postnationalen Entwicklungsstufe. Davon kann keine Rede sein. Es war ein grundlegender Irrtum der posthumen Adenauerschen Linken, von der Bundesrepublik auf Europa zu schließen. Die Deutschen hatten ihren ersten Nationalstaat ruiniert. Aber das gab ihnen noch kein Recht, auch den anderen Nationen das Recht auf ihren in der Regel sehr viel älteren Nationalstaat abzusprechen und ihnen eine postnationale Identität anzusinnen.

Europa wird nicht gegen die Nationen und Nationalstaaten gebaut, sondern mit ihnen und durch sie. Die Europäische Union will die Nationen nicht überwinden, sondern überwölben. Die Deutschen müssen sich nicht nur ihre eigene Geschichte kritisch aneignen, um zu wissen, wo sie stehen und was sie in Europa einzubringen haben. Sie müssen auch die Geschichte der anderen europäischen Nationen kennen. Dann werden sie begreifen, warum manche deutsche Vorstellungen von einem vereinten Europa bei den Nachbarn Misstrauen hervorrufen.

Die Vertiefung des europäischen Einigungsprozesses, die hinter der Erweiterung der EU auf dramatische, ja gefährliche Weise zurückgeblieben ist, verlangt Einsicht in das, was die Europäer kulturell verbindet, und in das, was sie über die Jahrhunderte hinweg politisch getrennt hat. Europa wird nur zusammenwachsen, wenn es sich seiner gemeinsamen Erfahrungen und Prägungen bewusst wird, also ein "Wir-Gefühl" entwickelt. Wo es die historischen Grundlagen eines solchen "Wir-Gefühls" gibt, da ist Europa. Europa endet dort, wo diese Grundlagen fehlen.

Wir sind durch die Geschichte nicht determiniert, wohl aber durch sie geprägt. Ohne Kenntnis der fortwirkenden Vergangenheit bleibt die Gegenwart ein Buch mit sieben Siegeln. Aus der Geschichte lässt sich keine politische Nutzanwendung von Fall zu Fall ableiten, wohl aber Orientierung gewinnen. Darauf ist Europa nicht minder angewiesen als Deutschland.