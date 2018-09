Den Handelskonzern Metro hat es schon erwischt, den Discounter Lidl ebenso - und nun traf auch Aldi der Zorn der Milchbauern. Anfang der Woche demonstrierten knapp tausend Landwirte vor der Zentrale von Aldi Nord in Essen. Sie kippten ihre Milch auf die Straße, andere drohten mit Lieferboykott. Es ist das Einzige, was sie derzeit tun können. Der Preiskampf im Lebensmittelhandel hat Milch so billig gemacht wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Nur 27 Cent bekommen Bauern noch für den Liter, die Produktion aber kostet 30 Cent. Viele haben nun Angst, bei den jetzt laufenden Preisverhandlungen zwischen Discountern und Molkereien endgültig an die Wand gedrückt zu werden. Zu Recht.

Vor allem bei Molkereiprodukten beherrschen Billigheimer den Markt. Jeder vierte Liter Milch und jede vierte Packung Quark werden mittlerweile von Aldi verkauft. Bei Jogurt ist es sogar jeder dritte Becher. Nimmt man alle Discounter zusammen, nähert sich der Marktanteil unaufhaltsam der 60-Prozent-Grenze.

Das Oligopol von Aldi, Lidl, Penny & Konsorten spielt seine Verhandlungspartner inzwischen locker gegeneinander aus. Schließlich hat man es deutschlandweit mit Dutzenden mittelgroßer Molkereien und gut 125 000 Milchbauern zu tun. Darüber hinaus wird in ganz Europa, unter anderem bedingt durch Subventionen, immer noch viel mehr Milch produziert als verbraucht. Für die Bauern ist das keine gute Verhandlungsbasis - trotz spektakulärer Proteste gegen Aldi. Langfristig müssen sie ein Gegengewicht zur konzentrierten Macht der Kaufleute bilden. Und das bedeutet: Weniger Milch, weniger Bauern und größere Betriebe.