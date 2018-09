Informations- und Dokumentationsstelle (IuD) am Institut für Ernährungswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen

Ein sehr umfassendes Internet-Informationssystem für den Ernährungsbereich

Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE)

Viele Artikel Dissertationen, Habilitationen, Jahresberichte

Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Der gemeinnützige Verein mit einer großen, gut recherchierbaren Textdatenbank zum Thema

Die deutsche Adipositas-Gesellschaft

"Adipositas ist ein Zustand, der durch eine übermäßige Ansammlung von Fettgewebe im Körper gekennzeichnet ist. Die Adipositas wird heute als eine chronische Gesundheitsstörung verstanden." Die Gesellschaft ist eine Expertenvereinigung, die sich diesem Krankheitsbild widmet

Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases

Der WHO-Bericht von 2003 (160 Seiten) ist versehen mit Empfehlungen zur Vermeidung ernährungsbedingter Krankheitsbilder (pdf)