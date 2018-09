Schon wieder lese ich in der ZEIT - nun auch in Ihrem Artikel -, weil viele Hauptschulabgänger nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können, finden sie keine Lehrstellen - sind sie nicht ausbildungsfähig.

Als Hauptschüler, damals, 1955, hieß es noch Volksschüler, kann ich Ihre Behauptung nicht unbedingt nachvollziehen. Wenigstens nicht für meinen Lehrberuf. Denn diese Kenntnisse, die Sie für eine Lehrlingsschaft als so besonders notwendig herausstellen, habe ich nur etwas in meiner dreieinhalb Jahre langen Lehre und fast gar nicht in meinem vierzig Jahre langen Berufsleben als Werkzeugmacher benötigt. Das Schreiben anfangs für meine Berichtshefte, später für meine Stundenprotokolle und Arbeitskarten. Darüber hinaus reichte ein Tabellenbuch aus, in dem Passungsmaße und andere Normen, die ich nicht im Kopf hatte, aufgelistet waren. Alles, was ich für die Ausübung dieser Handwerkskunst brauchte - die Betonung liegt dabei auf der Hand -, die besonderen Kenntnisse (früher sprach man sogar von den geheimen) wurden mir von meinen Lehrgesellen und Berufsschullehrern beigebracht.

Auch ein Geigenbauer hat es nicht mit dem Lesen, Schreiben, Rechnen.

Natürlich, sollte er sich selbstständig machen, dann müsste er den kaufmännischen Teil noch erlernen. Nach meiner Erfahrung und Beobachtung scheinen mir die Kunst des Zeichnungslesens, eine räumliche Vorstellungskraft, Hände mit hoch trainierter Grob- und Feinmotorik (nur dann kann zum Beispiel ein Werkzeugmacher den Hundertstel-Millimeter-Bereich sicher beherrschen und in klimatisierten Räumen in den Tausendstel-Bereich vordringen), eine ausreichend verinnerlichte Material- und Methodenkenntnis (drei bis fünf Jahre braucht es schon, aber dafür gibt es ja die Lehre) und nicht zuletzt die Lei denschaft, sich mit seinem Fachgebiet anhaltend auseinander zu setzen, wichtiger zu sein, um zu einer erfolgreichen Tätigkeit als Facharbeiter oder Handwerker zu gelangen. Und dann sollte der Zukünftige auch noch acht Stunden stehen können und seine Muskulatur im angemessenen Verhältnis zu seiner beruflichen Muskelarbeit stehen, und funktionierende Augen und Ohren sind ebenso erforderlich.

Die Industrie und das Handwerk können kaum etwas zu solchen Eigenschaften und Neigungen aus einem Schulabgängerzeugnis entnehmen, sie wählen deswegen nach Ersatzkriterien - am liebsten mit dem Gütesiegel Abitur. Ob das der richtige Weg zu einer qualifizierten Facharbeiterschaft ist?

Jürgen Kastner, Baunatal

In dem Beitrag erwähnt Frau Gaschke die für Randgruppen geeigneten Berufe, unter denen sich auch der des Postboten befindet. Als gelernter Postbeamter kann ich nur Folgendes dazu sagen: