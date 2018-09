Was hat uns in jüngster Zeit nicht alles den Appetit verdorben: Rinderwahn und Vogelgrippe, gepanschtes Speiseöl und verseuchte Erdbeeren. Immer wieder stellen Verbraucher fest, wie wenig Einfluss sie darauf haben, was auf ihrem Teller landet. Manchmal allerdings setzen sich die kritischen Kunden gegen die Interessen der Industrie auch durch. Die grüne Gentechnik ist so ein Fall. Und deshalb ist der 18. April ein wichtiges Datum für die Freunde des unverfälschten Korns und alle anderen Anhänger der Konsumentensouveränität. Von der kommenden Woche an gilt in der Europäischen Union die neue Kennzeichnungspflicht – dann müssen alle Lebensmittel mit genmodifizierten Zutaten ab einem Grenzwert von 0,9 Prozent einen Vermerk auf der Packung haben. Diese Etikettierpflicht gilt selbst dann, wenn die Manipulation im Endprodukt gar nicht mehr nachzuweisen ist.

Schokoladentafeln werden künftig einen solchen Hinweis tragen (wegen des Soja-Lecithins, das sie geschmeidig macht). Das Gleiche gilt für die meisten Puddingpäckchen und Toastbrottüten. Ansonsten wird sich äußerlich gar nicht viel verändern – weil sich schon im Packungsinneren einiges getan hat. Die strengen Regeln wirkten, lange bevor sie in Kraft traten.

Inzwischen lassen sich Lebensmittelkonzerne vom Lieferanten gentechnikfreie Ware garantieren, Margarinehersteller haben ihre Rezeptur geändert und Gensoja durch unbedenkliches Sonnenblumenöl ersetzt. Selbst der Bauernverband – gemeinhin nicht gerade ökologischer Utopie verdächtig – riet den Landwirten vom High-Tech-Saatgut ab. Funktionäre wie Fabrikanten – sie alle sind auf der Hut vor dem scharfen Auge der Hausfrau.

Die Industrie sitzt in der Klemme. Einerseits wachsen schon heute weltweit auf rund der Hälfte der Maisfelder genmodifizierte Kolben. Auch bei Soja und Raps wird es immer schwieriger, an konventionelle Ware zu kommen. Andererseits sind die Europäer weiter dagegen, besonders in Deutschland, wo etwa 70 Prozent der Bevölkerung Bedenken haben.

Wo also bleiben die ungeliebten Körner?, werden sich viele fragen. Die Antwort lautet: Europa hat nur den Konsumenten Wahlfreiheit zugestanden, nicht aber den Kühen. An der Metzgertheke endet die neue, strengere Kennzeichnungspflicht. Und so findet gerade, unbemerkt von der Öffentlichkeit, ein gigantischer Tierversuch statt.

Leider passiert das nicht unter kontrollierten Bedingungen. Niemand fragt, was ins Futter wandert und wie es dem Vieh bekommt. Das ist dumm. Wenn die Anbieter wirklich Akzeptanz gewinnen wollen, sollten sie keine Gelegenheit auslassen, die Verträglichkeit ihrer Neuzüchtungen zu belegen.