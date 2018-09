Inhalt Seite 1 — Gaza und die Folgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington

Selten ist es so dicke gekommen für den amerikanischen Präsidenten. Selten war sich die Weltpresse so einig. Selten sah sich George Bush derart vernichtender Kritik ausgesetzt. Es scheint, als habe er in der Wahrnehmung seiner Kritiker eine Linie überschritten, als er Israels Ministerpräsident Ariel Scharon schriftlich weitreichende Zusicherungen gab. Nun segnet Amerika ab, dass es für Israel weder eine Rückkehr zu den Grenzen von 1967 noch eine Rückkehr von Millionen geflüchteter oder vertriebenener Palästinenser ins israelische Kernland geben wird. Scharon hat, schreibt Die Presse , „einen Freibrief erhalten“. Bush begeht laut Süddeutscher Zeitung „Verrat am Frieden“. Die Tageszeitung beklagt eine „schwere Niederlage für die Menschenrechte der Palästinenser und das internationale Recht“. Wirklich? Hat George Bush alle diese Sünden begangen und vor den Augen der Weltöffentlichkeit den Friedensfahrplan namens Roadmap zerrissen?

George Bush ist zweifellos der israelfreundlichste US-Präsident seit Gründung des jüdischen Staates. Dass er sich im Grundsatz hinter Scharons Plan eines einseitigen Rückzugs stellt, vertieft diesen Eindruck nur noch. Trotzdem steckt mehr dahinter als Bruderliebe mit dem eisernen Ariel. Die neue Idee des einseitigen Rückzugs bietet auch Chancen.

Es greift zu kurz, den „Unilateralismus“ von Bush und Scharon zu kritisieren. Immerhin wird seit 11 Jahren verhandelt, „multilateraler“ geht es kaum. Aber alle Verhandlungen sind gescheitert und in eine dreijährige Periode der Gewalt gemündet. Alle Versuche, die Gewalt zu beenden, sind gleichfalls gescheitert. Dem Rückzugsplan liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es eine Verhandlungslösung ohne vorherige Veränderung der Rahmenbedingungen nicht mehr geben wird. Im Rückblick ist die Verhandlungslösung hinfällig geworden, als der Fiedensnobelpreisträger Jassir Arafat im Jahre 2000 begann, auf Gewalt zu setzen, den Terrorismus förderte und später seinen friedensbereiten Ministerpräsidenten Mahmoud Abbas scheitern ließ. So gesehen, liegt im „Unilateralismus“ die letzte Chance. Die Strategie ist risikoreich. Für ein Gelingen gibt es keine Garantie. Wird aus Scharons Vorpreschen nur ein Diktatfriede, liegt darin der Keim des Scheiterns.

Ariel Scharon ist der Vater der Siedlerbewegung. Er hat seit Jahrzehnten alles getan, die besetzten Gebiete zu bevölkern. Niemals wich er einen Millimeter zurück, niemals ließ er einen Siedler-Container abbauen. Dass dieser Mann nun das Signal zum Rückzug gibt, ist ein Durchbruch. Natürlich geht es um mehr als die paar Siedlungen im Gaza-Streifen. Entscheidend ist der Nexus zum Westjordanland. Dass Scharon dort fünf große Siedlungsblöcke behalten will, bedeutet im Umkehrschluss, dass Israel ansonsten bereit ist, sich aus dem Westjordanland zurückzuziehen. Darin liegt ein Präzedens. Besonders wichtig ist, dass es von der Rechten postuliert wird. Religiöse Rechte und Siedlerbewegung müssen das Unabänderliche akzeptieren lernen.

Diesen Prozess kann kein linker Ministerpräsident beginnen, nur der Siedlervater selbst. Bisher haben sich die Menschen in den Außenposten des Westjordanlandes der Illusion hingegeben, sie könnten ewig bleiben. Sie konnten sich dabei auf die Versprechen der rechten Politiker stützen. Damit ist es nun vorbei.

Bisher galt die Formel „Land für Frieden“. Jetzt hat Scharon die Formel „Land ohne Frieden“ akzeptiert. Statt einer Gegenleistung von den Palästinensern sucht er sie von den Amerikanern. Denn will er die Rechte nicht spalten, muss er gewiss sein, dass das Präzedens nicht Zumutungen nach sich zieht, die er nicht akzeptieren kann. Dafür braucht Scharon amerikanische Garantien. Die hat er, jedenfalls im Prinzip, erhalten. Er hat sich aber weit weniger durchgesetzt als es zunächst scheint.

George Bush hat förmlich anerkannt, was jeder wusste: eine massenhafte Rückkehr von Palästinensern in jene Orte, in denen sie vor 1948 wohnten, wird es nicht geben. Ebenso wenig wie eine Rückkehr von den Grenzen von 1967. Alle früheren Verhandlungsvorschläge, ob entstanden in Camp David, Wye Plantation oder Taba, fußten auf dieser Einsicht. Insofern hat George Bush nun die Position von Bill Clinton nachvollzogen. Dass sich Israel auf die Grenzen von 1967 zurückziehen sollte, war übrigens nie amerikanische Position. Es handelt sich bei Bushs Zusicherungen um ein Stückchen Realismus. Sogar die private „Genfer Initiative“ sieht die Autonomiegebiete als künftige Heimat von Rückkehrern und geht vom Fortbestand einiger Siedlungsblocks aus. Allerdings geht die „Genfer Initiative“ von einem Gebietstausch aus. Davon sprechen Bush und Scharon nicht. Ausgeschlossen wird Gebietstausch allerdings auch nicht.

Ariel Scharon wollte, dass George Bush den Fortbestand von fünf großen Siedlungsblöcken garantiert. Ebendies hat der amerikanische Präsident nicht getan. Er legt sich auf nichts fest, was Amerika bei späteren Verhandlungen über den Endstatus fesseln würde. Zudem fand er, es handele sich um eine Zumutung für die Palästinenser. Zu Scharons Bedauern findet sich in Bushs Erklärung der Satz, der so genannte „Sicherheitszaun“ solle ein provisorisches Bauwerk sein und „kein Endzustand“, auch „keine politische Grenze“. Wenn Bush davon spricht, „neue Verhältnisse“ müssten im Westjordanland berücksichtigt werden, so kann er nicht nur die Siedlungen meinen, sondern auch die demographische Veränderung zugunsten der Palästinenser.