Im belgischen Verfahren gegen den Kinderschänder Marc Dutroux wurde am Mittwoch das Alibi des Mitangeklagten Michel Nihoul überprüft. Nein, diese minutiöse Befragung war kein Vergleich zu den aufwühlenden Aussagen und grauenhaften Erinnerungen der beiden jungen Frauen Laetitia Delhez und Sabine Dardenne. Sie hatten dem Gericht in Arlon Anfang der Woche ihre Leiden im Kellerkerker von Marc Dutroux geschildert, damals vor acht Jahren, als die beiden noch Kinder waren, missbraucht, gequält, in die Irre geführt. „Ich will Ihr Bedauern nicht hören“, rief Laetitia Delhez der mitangeklagten Ex-Frau von Dutroux zu. „Die Untat ist geschehen, es ist zu spät.“ Sabine Dardenne fragte Dutroux bohrend, warum er sie nicht an Michel Nihoul weiter gereicht habe. Antwort des Angeklagten: „Ich habe sie nicht weitergegeben, damit sie nicht wie An und Eefje getötet wird.“

Laetitia Delhez erlitt im Hause Dutroux dasselbe Schicksal wie Sabine Dardenne. Aber beide ziehen für diesen Prozess ganz unterschiedliche Lehren. Sabine Dardenne hält Dutroux für einen perversen Einzeltäter, Laetitia Delhez sieht im Angeklagten den „Lieferanten“ an Nihoul. Die Verteidiger von Dutroux lassen seit Prozessbeginn nichts unversucht, um die Ansicht von Laetitia zu stützen: Alles, was Nihoul belastet, entlastet ein Stück weit Dutroux. Ein Pädophilen-Netzwerk, verästelt bis in die feine Gesellschaft, das würde aus Dutroux einen kleinen Gangster machen, einen Vergewaltiger zwar (was er freimütig zugibt), aber halt nur einen Handlanger.

Auf der anderen Seite suchen Nihouls Anwälte die These vom Einzeltäter zu stützen: Es ist alles Dutroux’ Schuld, niemand hat von ihm verlangt, was er tat. Gut, da ist der eine Satz, der ganz Belgien seit Jahren misstrauisch macht. „Es hat geklappt, Michel“, soll Dutroux nach der Entführung der kleinen Laetitia am Telefon gesagt haben. Sie selbst hat das jetzt vor Gericht erneut zu Protokoll gegeben. Eine Bestellung, die so kurz und eiskalt bestätigt wurde? Dafür gebe es auch ganz harmlose Erklärungen, sagen Nihouls Anwälte, schließlich hätte keiner der beiden geleugnet, dass man sich kennt und Geschäfte macht.

So werden die beiden Geschundenen ungewollt, notgedrungen durch die Prozessstrategie der Hauptangeklagten, zu Kronzeugen für ein Stück Entlastung, finden sich beide auf jeweils der anderen Seite wieder. Netzwerk oder Einzeltäter, Perversion eines Menschen oder einer Gesellschaft – darum geht dieser Prozess. Noch wurde Dutroux vor Gericht nicht ernsthaft verhört, jetzt ist erst einmal Nihoul an der Reihe. Misstrauische Beobachter, und davon gibt es in Belgien sehr viele, werten allein schon die Reihenfolge der Vernehmungen als Hinweis, dass vor diesem Gericht die These vom Einzeltäter favorisiert wird. Schon steht der Vorsitzende Richter Stéphane Goux in der Kritik, in den Medien, seitens der Eltern der entführten Mädchen, jetzt auch bei den Geschworenen. Sie haben sich beklagt, dass manche Vernehmung zu kurz – und die eine, womöglich entscheidende, noch überhaupt nicht geführt wurde.