Der Dichter. Am Ende hat der Besserwisser Recht behalten. "Ich habe so viele Rätsel und Geheimnisse hineingestopft, dass die Professoren Jahrhunderte darüber streiten werden, was ich eigentlich gemeint habe, und das ist der einzige Weg, unsterblich zu werden", sagte James Joyce einmal über seinen Roman Ulysses. Und jetzt, ein Jahrhundert nach dem ersten Bloomsday, jenem legendären 16. Juni 1904, an dem das Buch spielt, werden des Autors Erwartungen noch übertroffen. Nicht nur die Professoren grübeln unablässig über den Dubliner Irrfahrten des Annoncen-Akquisiteurs Leopold Bloom, auch Taxifahrern, Kneipenbesitzern, Ministern, Tourismusmanagern geht er nicht mehr aus dem Kopf. Sogar ein nationales Komitee hat die Republik Irland gegründet, um endlich ihren Frieden mit dem unbequemen Patrioten Joyce zu machen, der sich als 22-Jähriger selbst für alle Ewigkeit aus Irland verbannte. Da war das Buch, dem nun das große Festival Rejoyce gewidmet ist, noch gar nicht geschrieben. Es erschien erst acht Jahre später, 1922, in Paris. Aus dem Exil hat Joyce seine Heimatstadt auf die Karte der Weltliteratur gesetzt, nun wird die Heimholung zur Staatsaktion. Der Mann und sein Buch haben die Stadt fest im Griff. Und ihre Bewohner auch.

Der Bibliothekar. "Es ist schwierig, nicht an das Buch zu denken", sagt Luca Crespi, "ich träume schon davon." – "James Joyce Research Fellow" steht auf seiner Visitenkarte. Als treibe ihn eine seiner nächtlichen Visionen, springt er auf und zieht einen grünen Schuber aus dem voll gerümpelten Regal in seinem Büro in Dublins National Library. Mit plötzlich ausbrechender Behutsamkeit schlägt er es auf, eine Rarität, Nummer 411 der Erstausgabe von Finnegans Wake, Joyces endgültig unentwirrbarem Spätwerk. Crespis Hand fährt über die Seite, als erkunde er die verführerischsten Stellen seiner Geliebten. Und spricht, mit leicht geröteten Wangen, von weiteren Kostbarkeiten, die ihm anvertraut sind, dem Bündel neuer Joyce-Papiere, das seine Bibliothek vor zwei Jahren kaufen konnte – für 12,6 Millionen Euro. Von den Notizbüchern und Listen, in denen Joyce Fundstücke, Wörter, Rezepte verzeichnete, die er ausstrich, sobald sie irgendwo im Roman untergekommen waren. Er habe alle Wörter, nun müsse er sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen, sagte der Dichter mal, salopp und selbstgewiss wie immer.

Luca Crespi versteht diesen Schöpfungsprozess inzwischen wahrscheinlich besser als Joyce selbst. Jahrelang hat er die Streichungen in Rot und Gelb und Blau und Schwarz verschiedenen Zeitstufen zugeordnet, die verschiedenen Handschriften des Autors studiert und entziffert. "Er war ein Handwerker im besten Sinne des Wortes", sagt der Forscher. In wenigen Wochen muss Crespi sein geliebtes Material der Welt in einer Ausstellung präsentieren, "der größten, die es über ein einzelnes Buch je gegeben hat".

Dafür bekommt die National Library extra neue Ausstellungsräume. Im Zentrum wird die Nummer 1 von 100 von 1000 stehen, der Gral des Joyce-Universums, das erste der 100 nummerierten und signierten Exemplare der Erstausgabe, deren Auflage insgesamt tausend Stück betrug. Drum herum gruppieren sich Manuskripte, Fotografien, Filme, Musik – Joyce war auch ein begabter Tenor. Und weil das hier das boomende, modernegierige Irland ist, der Celtic tiger, wird neueste multimediale Technologie eine große Rolle spielen. Man wird in digitalen Kopien der fragilen Originale blättern und in einem virtuellen Dublin Leopold Bloom, seiner Frau Molly und all den anderen Gestalten des Romans nachsteigen können.

Aber wird das Buch dadurch wirklich zugänglich werden? "Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es am Ende jeder versteht", sagt Luca Crespi. "Es gibt viele wichtige Dinge im Leben, die nicht einfach sind." Joyce in Irland bekannt und berühmt zu machen lautet sein Auftrag. Denn der bisherige Ruhm ist zweifelhaft; lange war der Roman Bückware. Pornografie! Blasphemie!, raunte die Fama; ein Buch, das ein paar Intellektuelle in Paris schätzen, hieß es im Oxford Dictionary of Irish Literature. "Viele haben von dem Buch schon die Schnauze voll, ohne eine Zeile gelesen zu haben", ereifert sich der Liebhaber. "In Wahrheit ist es ein demokratisches Buch, zu dem jedermann seinen eigenen Zugang finden kann."