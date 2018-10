Inhalt Seite 1 — Von Bleiben war nie die Rede Seite 2 Auf einer Seite lesen

Clemens Eich stellt dem Gedichtband Aufstehn und gehn vier Zeilen von Bob Dylan voran, der Tag und Nacht durch Dörfer und Häuser dröhnte, lang nach den Beatles und noch vor den Doors. Seine Lieblingsorte wechselten, nur Triest blieb, oft verborgen zwischen Hiobs Aufenthalten, Aosta und dem River Mersey.

Immer wieder Triest. Selbst in Bayards Cove, Devon, von wo er seiner Schwester schrieb: "Unser Mühlbach fließt noch immer wie der River Dart ins Meer." Und von den Blackpool Sands: "Lena spielt mit zwei sibirischen Hirtenhunden, und am Ufer des River Dart - Du siehst ihn auf der Karte - hat Agatha Christie gewohnt." Ziemlich weit weggedriftet von Dublin und dem Ringsend, den alten und den kleinen Dubliners, von Blooms Tagen und dem Zugang zu den Bordellen in Mabbot Street, von den Schlüsseln zur Stadt, ihren Zünften, Vogelzüchtern, Grabschmieden.

Schräg gegenüber auf dem Schreibtisch sehe ich Clemens, seine Schwester und seine Freunde auf einer Dorfwiese in Bayern, links Clemens, rechts Mirjam mit Lindy Schnurpfeil und darüber, etwas erwachsener als die anderen, John Henry Schnurpfeil, der Anführer dieser bayerischen Kinderbande. Die Wiese sieht nach dem frühen Frühjahr aus. Der Winter ist vorbei, auch Clemens' winterliche Rachepläne.

"Ich werde dir die finnische Decke wegziehen, / dich wachrütteln, / du wirst um deinen Frieden wimmern. / Eismeerträume, dummes Zittern." Dieses dumme Zittern lässt sich nicht mit "guilt and grief and illness" vergleichen. Aber es taucht eine Eigenständigkeit auf: Die Dummheit des Zitterns.

"God bless the child" heißt es im nächsten Gedicht. Und wieder eins weiter: "Als ich dich umbrachte, Indianerbruder." Und viel später der Entwurf zu einem längeren Leben, "Die Flucht von Prag über Triest", "Sektblut", "Rosebud", "Mäusegräber", "geile Zimmerfräulein", "Westösterreich". Auf der höflichen Wanderung den von Gräbern durchsetzten Hügeln entgegen. Dann in Subtraktion: "Das Bedürfnis nach dem Anfang des Ostens", dem Promenieren in die Pestgrube. "Der Wind aus Dieppe" hat sich gelegt. "Von Bleiben war nie die Rede."