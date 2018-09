Inhalt Seite 1 — In weiter Ferne, so nah Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt einen Moment in der Aufführung, wo einem buchstäblich der Atem stockt: Als Herakles’ Tochter Makaria, die durch ihren Opfertod das Leben ihrer Brüder rettet, sich von diesen für immer verabschiedet. Die Knaben, allesamt von Asylanten aus dem österreichischen Flüchtlingslager Traiskirchen gespielt, haben sich im Kreis um das Mädchen aufgestellt. Ein Raum der Intimität. Man ahnt eher, als dass man sieht und hört: Wie Makaria, gespielt von der dunkelhäutigen Zainab Jah, jeden Einzelnen mit den Händen berührt und umarmt. Wie sie immer wieder, kaum hörbar, in Tränen ausbricht. Wie sie sich ein letztes Mal ihrer Leiblichkeit im Hier und Jetzt versichert. Der eher abstrakte Begriff des Menschenopfers wird mit Blut, mit Schweiß, mit Tränen gefüllt. Mit dem ganzen Leben in seiner Hinfälligkeit, seinem Heroismus und seiner immanenten Tragik.

Die quälende Szene dauert beinahe zehn Minuten, und sie bringt die Textfluten der Euripides-Tragödie, die unter dem Titel The Children of Herakles in englischer Fassung gespielt wird, ins Stocken. Es ist ein Moment des Erschauerns, eine "Anrufung des Anderen" (Emmanuel Lévinas), die keiner Worte mehr bedarf.

Der Regisseur Peter Sellars hat den Versuch, anhand des kanonischen Dramentextes Kunst und Leben, Mythos und Gegenwart zu verknüpfen, schon einmal bei der Ruhr-Triennale unternommen. Doch erst im Reichsratssaal des österreichischen Parlaments mit seinen korinthischen Säulen und den lebensgroßen Statuen griechischer und römischer Staatsmänner scheint die richtige Kulisse für das Theaterexperiment gefunden.

Die Geschichte wirkt auf den ersten Blick fern und fremd: Die Nachkommen des Herakles’, die vom Tyrannen Eurystheus aus Argos vertrieben und weiterhin verfolgt werden, ziehen von Land zu Land und bitten erfolglos um Aufnahme. Schließlich öffnet ihnen Athen die Tore. Doch das Orakel verkündet, dass ein weibliches Menschenopfer notwendig sei, um die Schlacht gegen Eurystheus erfolgreich bestehen zu können. Da Demophon, die Präsidentin der Stadt (bei Euripides ist es ein König), keine Athenerin dem Tod preisgeben will, muss Makaria ihr Leben hingeben, um das Geschlecht der Herakliden zu retten und den Sieg gegen Eurystheus zu sichern.

Der Text entführt in entlegene Bereiche der griechischen Geschichte und Mythologie und bietet mit Jolaus, Hyllos und Kopreus ein Personal auf, das wohl nur von geschulten Altphilologen richtig eingeordnet werden kann. Doch man bemerkt schnell, worauf Sellars hinauswill: Es geht um die Gesetze der Gastfreundschaft, um die Bedingungen von Moral und Gesetz, die Heimatlosigkeit als fatale Konstante des Seins und auch um das "audiatur et altera pars" – die Anhörung jener schwachen Gegenspieler der Macht, die nicht über eigene Mittel verfügen, sich Gehör zu verschaffen. Peter Sellars will Partei sein, den Opfern von Wohlstandsgefälle und Globalisierung eine Bühne und eine Stimme geben.

Deshalb fand vor jeder Aufführung eine knapp einstündige Diskussion statt, an der Asylsucher, Vertreter von NGOs und Menschenrechtsorganisationen und – bei der Premiere – auch der österreichische Innenminister Ernst Strasser teilnahmen. Der christlich-konservative Terminator einer drastisch verschärften Asylpolitik übte sich in Betroffenheitsmimik und ließ Politiker-Sprechblasen steigen: "…bin dankbar für diese Gelegenheit … kann die Probleme sehr gut verstehen … dringender Handlungsbedarf." Er wolle sich für eine Verkürzung der langen Wartezeiten von Asylsuchern einsetzen, an denen natürlich nicht er, sondern der Unabhängige Bundesasylsenat schuld sei. "Propagandalügen!", dröhnte es ihm aus dem Publikum entgegen.

Tragödien im Schengenland

Eine Verknüpfung der illusionistischen Welt des Theaters mit den harten Fakten der Realpolitik birgt immer die Gefahr, dass die Inszenierungen unter das Banner eines unreflektierten Gutmenschentums geraten. Peter Sellars begegnet dieser Gefahr durch gewollte Kargheit und brechtische Verfremdung. Der Text wird "buchstäblich vom Blatt gespielt" (Sellars) – in der Version der Chicago University Press von 1953 –, aber im Duktus der zeitgenössischen Meinungsmaschinen vorgetragen: TV-Bulletin, Gerichtssaal-Show, parlamentarische Konfrontation, Talkshow-Kammerton wechseln einander ab.