Es ist von einer merkwürdigen Begebenheit zu erzählen, die sich letzte Woche zugetragen und mich nachhaltig verstört hat. Der Mann hieß nicht Schneider, er hatte einen anderen eingängigen deutschen Namen, aber ich nenne ihn Schneider, um ihn zu schützen. Ich sah Schneider zum ersten Mal, als er sich am Schalter der ungarischen Fluggesellschaft Malev etwas aufwändig, jedenfalls devot um seinen Weiterflug von Budapest nach Odessa sorgte, der deswegen bedroht war, weil die erste Maschine nach Budapest wegen technischer Probleme ausgefallen war und die nächste zu spät angekommen wäre. Ich teilte diese unwillkommene Fügung mit Schneider, wartete allerdings mit einem Anflug von Abgeklärtheit, was die beflissenen Malev-Damen auf die Beine stellen würden. Schneider war, mit Verlaub, unzeitgemäß gekleidet; äußerst korrekt, das wohl, aber, sagen wir, ein wenig spießbürgerlich korrekt – blau-weiß gestreiftes Hemd, gepunktete Krawatte, rote Wollweste, Trenchcoat. Er sah gut aus, war groß und schlank, hatte eine Art Eleganz, wie sie aus der Mode gekommen zu sein scheint, dazu akkurat rasierte Koteletten, glatte Haut, Seitenscheitel, Brille, ein schmales, beinahe asketisch anmutendes Gesicht, das mit einem Ausdruck von Sanft- und Großmut gesegnet war. Manschetten hatte er keine. Seine Offenheit war verblüffend, ein tieferes Geheimnis schien er nicht zu haben. Unverzüglich, mit süßem Schwiegersohnlächeln, sagte er den Malev-Damen, er sei Verkaufsleiter eines großen Reisebüros und er danke für alles und er wünsche eine schöne Zeit, und dann wiederholte er seinen Dank und seine Wünsche abermals mit feinem Timbre.

Wir wurden auf die nächste Lufthansa nach Budapest umgebucht, zwischen Ankunft und Weiterflug würden 15 Minuten bleiben, knapp, das ja, so die Malev-Damen, aber möglich. Auf dem Weg in die Maschine nahm ich Kontakt zu Schneider auf, wir verbündeten uns gegen unser gemeinsames Schicksal, setzten die Purserin in Kenntnis, und Schneider erzählte sogleich, dass er in Odessa seine Freundin treffen wolle. Kurz vor Budapest wurden wir nach vorn geholt und preschten dann, unter Anweisung des ungarischen LH-Supervisors, durch den überfüllten Flughafen Ferihegy, wo wir über langsame Rolltreppen zu einem exotischen Terminal geleitet wurden und den Schalter der ukrainischen Gesellschaft Aerosvit zwei Minuten vor Abflug der einzigen Maschine an diesem Tag erreichten. Turbulent, aber pünktlich landeten wir in Odessa, und es war klar, dass das Gepäck in Budapest zurückgeblieben war. Nach Minuten unbegründeter Hoffnung vor einem verwaisten Förderband ging ich in ein fensterloses Büro, wo eine blondierte Endfünfzigerin in hellblauer Uniform in ihrem ukrainisch radebrechenden Englisch nach Möglichkeiten kramte, Schneiders Koffer annähernd verständlich zu beschreiben. Computer gab es nicht, wohl aber einen Ventilator und, da zunehmend verschieden kostümiertes Flughafenpersonal auftauchte, mehrstimmige Ratlosigkeit. Schneider hatte bereits vier Formulare ausgefüllt, stellte mich der Endfünfzigerin in vollendeter Manier vor und dankte der aus Anspannung lustlos wirkenden Dame grundlos, aber in herzlichem Überschwang. "Thank you, thank you very much, thank you…" Ich sah auf seinen Pass, registrierte Jahrgang 1953, und dann duzte mich Schneider ohne Vereinbarung, lachte mich an, "so eine Sache, was, darauf müssen wir einen trinken!", lachte weiter und gab kund, er würde draußen, in der Empfangshalle, auf mich warten, jetzt müsse er seine Freundin begrüßen, was ich gut verstand, die Wiedersehensfreude muss groß gewesen sein, Schneider war auf seine Art ja auch recht aufgeregt.

Wir trafen uns in der Halle am Schalter von Malev, wo die Gepäckermittlungsprozedur in die zweite Runde ging. Schneider stand hinter einer großen Frau, geschätzt Mitte dreißig, mit kurzen rotgefärbten Haaren, randloser Sonnenbrille und blau getöntem Glas, sehr figurbetonten, sehr blauen, sehr modischen Jeans, schwarzen Stiefeln mit Highheels, und es war nicht zu übersehen, dass sie überaus sexy war und wert darauf legte, dass man ihr dies auch ansah. Schneider hatte seinen linken Arm um sie geschwungen, küsste ihr von hinten das Haar, drehte sich um, lachte und sagte verzückt: "Mascha." Wir nickten uns zu, und dann verhandelte Mascha in schnellem Russisch mit der Malev-Repräsentantin das weitere Prozedere, was Schneider – "Sorry to waste your time, Mascha, so sorry" – immer wieder zart kommentierte. Ich hatte den Eindruck, Zeuge einer jungen, transnationalen Liebe zu sein, und freute mich für Schneider in seiner Melange aus Chuzpe, Nonchalance, Unterwürfigkeit und Kleinjungencharme. Zur dritten Runde der Gepäckermittlung wurden wir ins Büro von Aerosvit gebracht und mussten weitere sechs Formulare ausfüllen. Schneider entschuldigte sich bei Mascha für die Umstände, für die verloren gehende Zeit, für die ukrainische Bürokratie, und zur Entschädigung wollte er sie küssen, und sie drehte ihm das Ohr zu. Er klopfte auf ihren Rücken und verlangte dann in weitgehend grammatikfreiem Englisch ein "emergency kit" im Wert von 50 Dollar, welches international üblich sei, Gesetz gar, das wisse er, und zu mir sagte Schneider gut vernehmbar, er müsse sich am Abend noch rasieren, er sei ja nicht so einer wie ich, der mit Dreitagebart rumliefe, worüber er länger zu lachen gedachte, was mich, um ihn vor Mascha nicht zu brüskieren, irgendwann solidarisch mitlachen ließ. Er, sagte mir Schneider plötzlich auf Englisch, lege Wert auf gutes Äußeres. "Du hast deinen Smoking sicher auch im Gepäck." Ich tat verschwörerisch und zwinkerte ihm zu. "So ein Malheur", sagte er, "darauf müssen wir einen trinken, was?" Dann zog er aus seiner ledernen Handtasche eine Schachtel Pralinen, stellte sie vor der Aerosvit-Agentin auf die ausgefüllten Formulare und eröffnete Mascha, dies sei eines seiner Geschenke für sie und ihre 15-jährige Tochter, das kleinste seiner drei Geschenke, die anderen, na…, er verwies achselzuckend auf die sechs Formulare, tätschelte Mascha den Rücken, strich ihn in großen Zügen auf und ab, fuhr mit einer für diesen Zeitpunkt nicht angebrachten Leidenschaft durch ihr rotes, kurzes Haar und wirkte just wie ein seit langem Verliebter. Da ich meinen neuen Freund ja nun ein wenig kannte, war ich allenfalls über Maschas Zurückhaltung erstaunt.

Wir bekamen unsere 50 Dollar in ukrainischen Hryvna und teilten uns ein Taxi in die Innenstadt. Vorn der Fahrer und Mascha, hinten Schneider und ich. Mascha sei eine tolle Frau, sagte Schneider, sie sei sehr gebildet, nicht so wie die anderen Ukrainerinnen, sie arbeite als Buchhalterin in einer Modefirma in Odessa, sie sei schon in Paris gewesen und spreche hervorragend Englisch. Ich nickte und lächelte, weil Schneider mich partout von seinem Glück überzeugen wollte und ich ein höflicher Mensch bin, was Schneider fortzufahren zum Anlass nahm. Normalerweise, entschuldigte er Mascha, kleide sich diese Frau ganz großartig, nicht wie heute, normalerweise seien dann auch alle Männer hinter ihr her und wollten nur mit ihr ins Bett, und in diesem Moment war klar, dass Schneider sich nicht in die Kategorie "alle Männer" einreihen wollte, dass sein eher romantisch veranlagtes Verkaufsleiterherz dieses "normalerweise" in seinem Fall auf jeden Fall vermeiden wollte, denn was ihn und Mascha betraf, so lag diese Verbindung außerhalb jeder Normalität. Wie lang sie sich denn schon kennten, fragte ich in größtmöglicher Dezenz. Oh, sagte Schneider, noch nicht so lange. Er schmunzelte ein verschworenes "Gell?" in Maschas Rücken. Ob er schon einmal in Odessa gewesen sei, so ich. Nein, so Schneider, es sei das erste Mal. Ach… und, verzeih meine Neugier, sagte ich, wo habt Ihr Euch kennen gelernt? Schneider lachte, tätschelte Mascha den Hinterkopf, den sie ihm nicht wirklich entziehen wollte, aber sie konnte sich auch nicht durchringen, das Tätscheln zu genießen. Wenn er ganz ehrlich sein dürfe, so Schneider, er sehe Mascha gerade zum ersten Mal. Ach… Ja, er habe sie übers Internet kennen gelernt. Eine tolle Frau. Ach, dachte ich, das gibt es doch gar nicht, das gibt es wirklich! Er habe viele Fotos von ihr gesehen, sagte Schneider. Tolle Fotos, sagte er. Sicher, sagte ich. Sie hätten oft telefoniert, sagte Schneider, stundenlang. Mascha sei eine gebildete Frau, er schlug auf ihre Schulter, während sie mit dem Taxifahrer scherzte, und wir rauschten über den kopfsteingepflasterten, pappelgesäumten Puschkin-Boulevard in Richtung unserer Hotels, die Sonne schien. Die ganze Fahrt über war Schneider besorgt, sein Hotel könne weniger imponierend sein als meines, er entschuldigte sich mehrfach bei Mascha, das tolle Hotel Mozart sei ausgebucht und das schlechtere Hotel Odessa allein auf die spontane Buchung zurückzuführen, und mir sagte er, während er zu Mascha schielte, er spreche fließend Italienisch und Portugiesisch und er habe in den besten Hotels quasi Rabatte, wenn ich also einmal nach Portugal oder Italien wolle, er gab mir seine Karte. "Um sechs gehen wir zusammen einkaufen, Rasierzeug, Pyjama und so weiter, ja?" Odessa hatte uns warm und heiter aufgenommen, und während ich kurz anfügen durfte, ich wolle hier dem verblichenen Glanz der literarisch-musikalischen Salongesellschaften der russischen Kultur-Eliten im Sommerfrische sprühenden Odessa des 19. Jahrhunderts nachspüren, Puschkin erst, später Tschechow, Tolstoi, Gorki, Babel, die Philharmonie und der Welt prächtigste Oper, hielten wir vor dem 19-stöckigen Hochhaus des Hotels Odessa mitten im Hafen, und Mascha stellte auf Schneiders mehrmaliges Nachfragen klar, dass sowohl er als auch ich hier eingebucht waren. "It’s the old Kempinski", sagte sie. Es heißt nur nicht mehr Kempinski. Es heißt jetzt einfach Odessa Hotel. Schneider lachte umständlich, übernahm generös das Taxi und monierte an der Rezeption lediglich, kein Zimmer zur Sonnenseite bekommen zu haben, was man zu ändern habe, denn so, er linste zu Mascha, und seine Augen sagten "nicht wahr?", so gehe das ja nicht!

Der Blick auf den Hafen war auf surreale Art grandios. Im mystikbereiten Anthrazit der herankriechenden Nacht erschienen die Kran-Tentakel auf den Werften wie okkulte Gottesanbeterinnen. Es war mild und roch nach Tang. Später fuhr ich in die Panorama-Lounge und sah dort, wie Schneider, glatt rasiert und im Smoking, mit Mascha Standard tanzte. Schneider war gut in Form. Er führte Mascha behend. Er lachte. Er erzählte. Irgendwie wirkte er glücklich. Ich konnte Maschas Gesicht nicht sehen. Ich vermute, sie wahrte Haltung und lächelte. Ein hoher Preis, dachte ich, den diese junge Frau für ein besseres Leben zu zahlen bereit ist. Ich glaube nicht, dass Mascha Odessa verlassen wird. Ich habe Schneider nicht mehr gesehen.