Klopperei bei Hof.

Die Hochzeit von Felipe und Letizia in Madrid verlief bekanntlich ungestört, allerdings auch sehr kühl. Jetzt aber wissen wir, dank der italienischen Zeitung La Repubblica, dass Leidenschaft doch noch sichtbar wurde, wenigstens spätabends beim intimen Diner im königlichen Zarzuela-Palast. Da, so berichtet das Blatt unter Berufung auf Augenzeugen, gerieten zwei Mitglieder der virtuellen italienischen Königsfamilie, Victor Emmanuel von Savoyen und Amadeo von Aosta, aneinander. Die beiden Vettern hätten einander noch nie ausstehen können, heißt es. Prompt habe sich am Ende Victor Emmanuel von Vetter Amadeo provoziert gefühlt, ihn wüst beschimpft und schließlich zweimal heftig ins Gesicht geschlagen. Der imaginäre Thronfolger verzichtete gottlob auf Gegenschläge, ließ sich stattdessen von Anna Maria von Griechenland, der Schwägerin der spanischen Königin Sofia, mit Eiswürfeln die Backe versorgen.

Und der reale König Spaniens, Juan Carlos I., schritt ein mit den Worten: "Hört auf damit!" Politische Verwicklungen mit der italienischen Republik blieben aus.

Kampf den Anglizismen.

Aufruhr in der Schweiz: Die Abgeordneten sehen ihre Sprache durch eine Flut von Anglizismen bedroht. Deren häufiger Gebrauch widerspreche "dem Geist der Verfassung und dem nationalen Zusammenhalt", so der Initiator eines Postulats gegen zu viel Englisch im Schweizer Amtsdeutsch, Didier Berberat. Wo es deutsche, französische oder italienische Entsprechungen gebe, seien englische oder amerikanische Begriffe zu vermeiden. Müsse ein Heilmittelinstitut swissmedic heißen? Oder das Bundesamt für Polizei fedpol? Der Bundesrat will das von 81 Parlamentariern unterzeichnete Postulat prüfen. Berberat drängt zur Eile, bevor das Organ selbst zum Federal Executive Committee avanciere.

Pokémons für Brüssel.

Die EU-Kommission gab sich dieser Tage taschengeldfreundlich: Das Sammeln und Tauschen von Pokémon-Karten sei bei Jugendlichen sehr beliebt, schreiben die Brüsseler Beamten. Wegen rechtswidriger Abmachungen der Großhändler und der Verhinderung günstiger Parallelimporte hätten junge Finnen aber mehr als doppelt so viel für die Bildchen berappen müssen als ihre Sammlerkollegen in Portugal. Das geht nun wirklich nicht, finden Europas Wettbewerbshüter und belegten die Übeltäter mit einer Geldbuße. Schade nur, dass die Pokémon-Euphorie inzwischen längst wieder abgeebbt ist.