In einer Welt der Grauzonen kommen wir nicht aus ohne ein paar sehr klare rote Linien", erklärte neulich ein Mitarbeiter des Pentagon nach dem Streit um die Misshandlungen irakischer Kriegsgefangener in US-Armeegefängnissen. Dies ist auch das Thema des neuen Buches von Michael Ignatieff über politische Ethik in Zeiten des Terrors. Das Prädikat "umstritten" ist der Sammlung von Vorlesungen schon jetzt sicher. Dabei argumentiert Ignatieff teilweise klassisch liberal, wenn er rote Linien zieht, die demokratische Staaten auch im Kampf gegen den Terrorismus beachten müssen. Das Konzept eines "Feindstrafrechts", wie es in Deutschland erwogen worden ist, würde der Menschenrechtler und Harvard-Professor wohl kaum unterstützen.

Eine zweite, originellere Kritik richtet sich allerdings gegen den "moralischen Perfektionismus", der an jedem einzelnen Verfassungsgrundsatz ungeachtet konkreter Notsituationen festhalten möchte. Während Pessimisten viele Rechte für Privilegien von politischen Schönwetterperioden halten, neigten die "moralischen Perfektionisten" zur Leugnung und zum Herunterspielen der terroristischen Bedrohung, so wie andere schlechtes Wetter ignorieren.

Ignatieff, der zögernd den Irak-Krieg befürwortet hat, beschreibt den islamisch geprägten Terrorismus als das größtmögliche politische Übel der Gegenwart. Vor diesem Hintergrund entwickelt er eine Kasuistik der "kleineren Übel", die in Notfällen legitim sein können, sofern sie vor Gerichten und Parlamenten Bestand haben: die befristete Suspendierung von Bürgerrechten, die gezielte Tötung von unmittelbar handlungsbereiten Attentätern, verschärfte Verhörmethoden oder der vorbeugende Krieg. Zugleich wird an Fallbeispielen zu Ausnahmezuständen in verschiedenen Ländern gezeigt, wie sich das jeweils gewählte kleinere Übel zu einem immer größeren Übel auswachsen kann. Ausnahmen können die Geltung demokratischer Normen bekräftigen, aber auch für immer beschädigen.

Und doch sind nach Ignatieff individuelle Rechte von Verdächtigen, Angeklagten und Gefangenen keine moralischen Trümpfe, ebenso wenig wie der Hinweis auf den Staatsnotstand ein moralischer Trumpf ist, der jedes Mittel rechtfertigt. Wo andere einen starren Gegensatz von Gut und Böse sehen, wird hier ein Spektrum von Gütern und Übeln skizziert, die sich nie alle auf einmal erlangen oder vermeiden lassen. Wichtiger als allgemeine Regeln ist das Urteilsvermögen von Einzelnen, die Regeln anzuwenden wissen.

Das Buch enthält trotz seines grimmigen Realismus eine optimistische Botschaft, da den Demokratien die Fähigkeit zugetraut wird, Ausnahmen von den Regeln der Verfassung ihrerseits zu regeln und Dammbrüche zu vermeiden. So hat das israelische Verfassungsgericht die Grenzen zulässiger Verhörmethoden minutiös festgelegt. In Gefahr und höchster Not, so könnte das Motto lauten, bringt nicht der Mittelweg den Tod, sondern die Weigerung, nach praktikablen Mittelwegen zu suchen. Volker Heins