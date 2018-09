Joachim Fest, damals Mitherausgeber der FAZ, der seinen Feuilletonchef Günther Rühle eigentlich nie mochte und dies bei passender Gelegenheit auch zum Ausdruck gab, schrieb gleichwohl zum 60. Rühles (das war 1984) eine faire Würdigung, in der sich dieser zwischen Bewunderung und Befremdung changierende Satz findet: "Das Risiko des Irrtums nahm er in Kauf, es wog ihm stets leichter als die Chance, die das Neue enthält." Rühle, der nun 80 wird, war als Journalist wie als Theaterintendant immer von einem geradezu gierigen Interesse an allem Neuen erfüllt, und zwar nicht wegen dem, was seit einiger Zeit "News" heißt, sondern weil er herauskriegen wollte, was die Gesellschaft im Innersten bewegt. Deshalb ist ihm keine Erscheinung des sozialen und kulturellen Lebens, sofern sie nur Auskunft gibt über den Stand der Dinge und des Zeitgeistes, unbedeutend.

Das politische, gesellschaftsanalytische Feuilleton, wie wir es kennen, hat in Rühle seinen Vorausdenker. In der unglaublichen Zahl seiner Kritiken, Glossen und Essays kommt es ihm weniger auf das Urteil und schon gar nicht auf Meinungspolitik an. Denkend und schreibend, eher einem Seismographen verwandt als einem Schlagbohrer, will er die Phänomene begreifen und zusammenschauen, damit ein neuer Gedanke entstehe. Von seinen Lesern verlangt er lediglich, dass sie mitdenken sollen, mehr an Fragen als an Antworten interessiert. In seinen Texten wird, was banal, selbstverständlich scheint, neu und lebendig. Weil aber das Denken für den, der es riskiert, nie an ein Ende kommt, galt Rühle zu Frankfurter Zeiten als der Schrecken der Setzerei. Er konnte so schnell schreiben wie keiner (einmal bin ich gegen ihn angetreten und verlor mit dem Triumph desjenigen, der einem Weltmeister unterliegt), und er kostete die Schlusszeiten aus, um den Denk- und Schreibprozess so lange in Gang zu halten, wie es irgend ging. Rühle war und ist ein großer Journalist, bei ihm habe ich das Handwerk erlernt. Wir Journalisten, hat er einmal gesagt, seien bloß Durchlauferhitzer. Das klingt rüde, aber es ist eine anhaltend gültige Warnung vor der Selbstüberschätzung. Es drückt sich darin die Wahrheit aus, dass der Journalist ein Hermeneutiker sein soll, der das Verstehen befördert, und nicht einer, der es mit Urteilen ans Ende führt.

Rühle ist ein Theatermann, und darin hatte er Glück wie Unglück. Glück, weil das Frankfurter Theater mit Regisseuren wie Buckwitz und Palitzsch, nicht zu vergessen die Experimenta, ein zentraler Ort war, wo das Ästhetische und Gesellschaftliche zusammenkamen und -stießen. Er sah seine Rolle als Theaterkritiker (lange Zeit war er der einflussreichste der Republik) darin, diesen Prozess zu begleiten und zu befördern. Ein Vierteljahrhundert war er Feuilleton-Mann der FAZ, dann aber, 1985 bis 1990, wechselte er die Seite und wurde Intendant in Frankfurt. Auch hier versuchte er, die verborgenen gesellschaftlichen Konflikte, ob in der Theaterarbeit von Einar Schleef und Heiner Müller oder in der umstrittenenen, wegen der Proteste zurückgezogenen Inszenierung von Fassbinders Der Müll, die Stadt und der Tod, zum Austrag zu bringen. Im Rückblick sieht man die ehrenhaften Motive Rühles deutlicher, aber er hatte die Fähigkeit, in offene Messer zu laufen. Dass sie ihn nicht verletzt haben, ist unwahrscheinlich. Aber er wirkte immer wie einer, dem es auf Niederlagen nicht ankam.

Seine Editionen von Fleißer und Kerr, seine Dokumentation des deutschen Theaters und der Kritik in den Jahren 1917 bis 1945 sichern ihm einen Platz in der Theatergeschichte. Fast wichtiger scheint mir seine prägende Rolle in der Geschichte des deutschen Zeitungsfeuilletons, das heute den Höhepunkt seiner Wirkungsmacht vielleicht schon überschritten hat. Wunderbar und rätselhaft an Günther Rühle ist seine Neugier, seine Begeisterungsfähigkeit. Er möge sie noch lange behalten.

Ulrich Greiner