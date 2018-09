Inhalt Seite 1 — Festplatte Hirn - Schalen als Mülldeponie - Leckere Mutation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Festplatte Hirn.

Wie viel Hirn braucht der Mensch, um ein Objekt zu erkennen? Diese Frage wollen israelische Forscher vom Weizmann Institute of Science gelöst haben.

Sie vermaßen die Aktivität der Sehrinde von Versuchspersonen beim Betrachten von einzelnen Objekten mit der funktionellen Magnetresonanzspektroskopie. Die Antwort: Ungefähr eine Million Nervenzellen in objektspezifischen Arealen der Sehrinde sind nötig, um etwa das Bild eines Hauses oder eines Gesichts zu identifizieren (Current Biology, Bd. 12, S. 996). Die objekterkennenden Areale in der Sehrinde enthalten 50 Millionen Neuronen, und alle sind untereinander kombinierbar. Daher, rechnen Ifat Levy und seine Kollegen vor, könne der Mensch eine unglaubliche Menge unterschiedlicher Gegenstände erkennen: Das Hirn biete Speicherplatz für 102 000 000 Objekte.

Schalen als Mülldeponie.

Die Kambrische Explosion hat vor 540 Millionen Jahren viele neue Lebewesen hervorgebracht - darunter auch zahlreiche Schalentiere. Jetzt haben US-Wissenschaftler herausgefunden, warum sich Schnecken und Muscheln den Panzer zulegten (Geology, Bd. 32, S. 473). Sie verglichen Wasser, das vor etwa 544 Millionen Jahren in Salzkristallen eingeschlossen worden war, mit jüngeren Proben und stellten fest: Binnen 29 Millionen Jahren hatte sich die Kalziumkonzentration im Meereswasser verdreifacht. Für viele Tiere war das ein giftiges Gemisch. Einigen Arten gelang es jedoch, dem Wasser das Kalzium zu entziehen und es in ihren Schalen zu deponieren - was sie zugleich vor Feinden schützte.

Leckere Mutation.

Das Geheimnis des Pinot gris ist gelöst: Die Rebsorte ist ein genetisches Mischwesen, eine Gewebechimäre, verkünden Forscher vom Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)in Colmar. Die Wissenschaftler stießen in der äußeren Haut der Trauben auf veränderte Gene. Die Genvariation sei wohl für die besondere Farbe und das Aroma der Beeren verantwortlich. Das Genrepertoire im Inneren der Beeren entspricht jedoch dem des Pinot blanc.