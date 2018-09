Inhalt Seite 1 — Schnell was einwerfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wann immer Essen in Paketen kam, war etwas faul: Der Empfänger war gerade in einem Kurheim irgendwo im Allgäu untergebracht, in welches die Mutter Schokolade und Gummibären schickte, an strengen Einfuhrbestimmungen vorbei. Oder man lebte gerade in einem Land, in dem Bohnenkaffee knapp bemessen war oder Rosinen ausschließlich per Luftpost kamen.

Vielleicht hatte es deshalb einen bitteren Beigeschmack, als eines Morgens Suppe im Briefkasten lag. Sie kam so unaufgefordert und war so unappetitlich wie ein Nachschlag Bohneneintopf, den einem der Großvater aufzwang, damit man groß und stark werde.

Der Wahnsinn ist so allmählich hochgekocht. Vor ein paar Wochen fing es mit Süßigkeiten an, erst ein Päckchen Wrigley’s Eclipse Flash Pfefferminze, dann, gleich siebenfach, Smint Xylicare Lutschbonbons mit Kariesschutz. Und schließlich kam die Suppe, eine Mahlzeit, die satt machen soll.

Die Suppenhersteller nutzen dabei einen Dienst, den die Post "Sampleservice" nennt und für den sie in ihrer Broschüre Gemeinsam schneller am Ziel bunt wirbt. So lagen schon seit ein paar Jahren ab und zu Nivea-Pröbchen im Briefkasten. Suppen jedoch kommen wohl erst in die Tüte, seit Marketingleute damit rechnen können, dass wir antrainierte Verhaltensweisen ("Iss nichts von Fremden") ignorieren und tatsächlich ein Pulver, über dessen Herkunft wir wenig wissen, mit heißem Wasser übergießen und verzehren.

Die Post verschickt die Suppen nicht wahllos, sondern, wie sie in ihrem Prospekt verspricht, an "nach Alter, Kaufkraft, Wohnsituation, Konsumschwerpunkten oder Soziotypen genau definierte Haushalte". Zusammen mit den Herstellern, verspricht die Post, würden die geeigneten Empfänger ausfindig gemacht. So lässt sich ahnen, dass eingeschweißter Lachs zwischen Rechnungen als Kompliment zu verstehen ist, eine Tütensuppe hingegen dürfte bedeuten: "Sie wohnen nicht gerade gut, Sie sind wahrscheinlich Single, zumindest kinderlos, Ihr Einkommen ist gerade so hoch, dass wir Ihnen zutrauen, sich unsere Suppe leisten zu können, aber auch nicht so dolle, dass wir ausschließen, dass unsere Suppe ein willkommenes Geschenk für Sie ist."

Krimis erzählen manchmal davon, dass ein Detektiv alles über einen Menschen erfahren kann, wenn er nur seinen Müll kennt (Miracoli-Kartons? Lebt alleine. Restlos ausgedrückte Senftuben? Ist geizig. Verschimmelte Tomaten? Hat sein Leben nicht im Griff). Nun verrät einem der Inhalt des Briefkastens, was Post und Lebensmittelindustrie schon so alles über einen wissen.

Woher nur? Hat ein Paketausfahrer im vorigen Sommer beobachtet, wie ich während eines Zelturlaubes in Mecklenburg-Vorpommern auf Instantgerichte zurückgriff? Schnuppert der Briefträger beim Austragen an Türen und schließt daraus, wer gut kochen kann und wer sich mit dem Würzen eher schwer tut?

Jedenfalls ist der Sampleservice ein gefundenes Fressen für die Post. Weil wir kaum noch Briefe schreiben, nimmt die Post gerne Tonnen von Tütensuppenpulver und gemahlenem Kaffee entgegen, hilft dabei, wie sie im Prospekt verspricht, mit ihren Partnern aus dem "Segment der Verpackungsentwicklung" Tütchen und Fläschchen zu entwerfen ("Die Abbrechflasche ist heute State of the Art ") und hilft sogar, das Ganze einzufüllen. "Fullservice" nennt sich das, ein "Response-Management" eingeschlossen, das die Wirkung der Suppenpost erfasst.