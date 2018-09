Inhalt Seite 1 — Frisch vom Markt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Sommer auf Island ist kurz, aber er erfreut immerhin durch lange Tage. Die brauchen Wanderer einer Trekkingtour zu den Westfjorden der Insel auch, denn die Gehzeit beträgt bis zu zehn Stunden. Hauser exkursionen organisiert den anspruchsvollen Trip in diese touristisch unerschlossene Region, wo die Berge fast senkrecht aus dem Meer ragen und Eissturmvögel, Trottel-Lummen und Papageientaucher leben. Tagesetappen führen etwa an der Steilküste Látrabjarg entlang, vorbei an einer Seevogelkolonie. Mit dem gesamten Gepäck geht es über den Pass Bolungarvíkurheidi, und auf dem Weg zum Gletscher Drangajökull sind Flüsse zu durchqueren.

Erster Termin: 29. Juni bis 13. Juli. 15 Tage, davon 9 Tage Trekking, kosten ab 2495 Euro. Der Preis enthält den Flug ab/an Frankfurt am Main, Pkw-, Boot- und Fährfahrten, Übernachtung und meistens Vollpension. Hauser exkursionen, Spiegelstraße 9, 81241 München, Tel. 089/235006-0, www.hauser-exkursionen.de

---

Für Finnland steht viel Wasser, Wälder und Wildnis. Wie naturnaher Urlaub in diesem Land aussehen kann, stellt Wolters Reisen mit einem neuntägigen Campaufenthalt im Saimaa-Seengebiet vor. Fünf einfache Blockhütten liegen an einer Bucht im Seengebiet, die jeweils für zwei Personen eingerichtet sind. Ohne elektrisches Licht und fließendes Wasser, versteht sich, aber dafür mit romantischem Laternenschein, Trinkwasser aus dem Brunnen und einem Gaskocher für die Verpflegung. Natürlich darf die Gemeinschaftssauna nicht fehlen, und für Ausflüge stehen ein Kanu und Fahrräder bereit.

Termine: bis 21. August. Neun Tage kosten mit einer Hotelübernachtung in Helsinki, Bahnfahrt und Transfer zum Camp ab 358 Euro. Wolters Reisen, Tel. 0421/89990, www.wolters-reisen.de

---

Von Shaolin-Mönchen und Hopi-Indianern, von alten Ägyptern und australischen Ureinwohnern handeln die Seminare der Ersten Saarländischen Sommerakademie Saarbrücken. Dort können Wissensdurstige sich im Schnelldurchlauf über Religionen, Handwerkskunst und die Kultur des Feierns informieren, aber auch selbst Hand anlegen. So wird im Afrika-Kurs Hieroglyphen, Papyrus und Bildersprachen ein Lesezeichen mit persönlicher Namenskartusche hergestellt, im Amerika-Arrangement Erlebnis Hopi-Indianer und Powwow Kunsthandwerk nachgearbeitet. Die Bildungsprogramme sind in Zusammenarbeit mit der akademie4science der Universität des Saarlandes entstanden und sollen, kurz, aber nachdrücklich, Einblicke in die Welt vergangener Kulturen verschaffen.