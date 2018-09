Ist der französische Philosoph Jacques Derrida ein Nihilist? Vor kurzem hat Joseph Kardinal Ratzinger anlässlich einer Rede im französischen Caen ein düsteres Bild von der "Pathologie der Vernunft" und der "Krankheit" einer "missbrauchten" Religion gemalt. Aber wen sollte der Vorwurf treffen? Wer vergiftet die Vernunft - bis von ihr nichts anderes übrig bleibt als der leere Raum und der vollendete Wahn? Wer zählt zu den Philosophen, die die Vernunft mit einem Krankheitsherd infizieren, mit einer Pathologie, die für den Frieden, "ja für die Menschheit im Ganzen" so lebensgefährlich ist wie eine fundamentalistische Religion? Kardinal Ratzinger nannte keine Namen, nur den einen: Jacques Derrida. "Die erkrankte Vernunft und die missbrauchte Religion treffen sich im gleichen Ergebnis. Der erkrankten Vernunft erscheint schließlich alle Erkenntnis von definitiv gültigen Werten (...) als Fundamentalismus. Ihr bleibt nur noch das Auflösen, die Dekonstruktion, wie es uns etwa Jacques Derrida vorexerziert. Er hat die Gastfreundschaft 'dekonstruiert', die Demokratie, den Staat (...) Eine Vernunft, die nur noch sich selber und das empirisch Gewisse anerkennen kann, lähmt und zersetzt sich selbst." Ignoriert man die liturgischen Wendungen, dann lautet Ratzingers Ex-cathedra-Urteil, Derrida sei ein Nihilist und Zersetzer auf den Spuren Nietzsches. Dieses Urteil ist falsch, philologisch gesehen sogar eine Sünde. Roms oberster Glaubenswächter verwechselt Derrida mit einigen seiner postmodernen Schüler. Es stimmt zwar, dass aus den Mühlsteinen seiner Dekonstruktion nichts unverwandelt ans Tageslicht gelangt, erst recht nicht der "griechische" Vernunftbegriff der katholischen Kirche. Und es stimmt, dass Derrida früher den Eindruck erweckte, er wolle alle Moral über Bord werfen und die Vernunft dem richtungslosen Taumel von Widersprüchen ausliefern. Tatsächlich aber zielt Derridas Denken auf Rettung. Wie für Ratzinger, so gibt es für ihn keinen größeren Horror als eine hochmütig um sich selbst kreisende Vernunft. Derrida hat, gewiss angreifbar, das Recht und die Demokratie dekonstruiert - nicht um sie zu verwerfen, sondern um einem gerechteren Recht und einer demokratischeren Demokratie nachzuspüren. Aber Derrida ist Philosoph und kein Theologe. Deshalb ist ihm die katholische Krypta verschlossen, der Notausgang in eine ewige Wahrheit und eine starke Vernunft. Während der Papst einer Letztbegründung teilhaftig ist, bleibt ein Philosoph mit seinen Irrtümern allein. Dennoch will Derrida die Erfahrung des Unmöglichen und des Absoluten offen halten - er will den Namen Gottes weder behaupten noch abweisen. Als Philosoph kann er an das unmöglich Mögliche nur glauben. Der Kardinal aber glaubt es zu wissen.