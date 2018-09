Inhalt Seite 1 — Fordern und Fördern Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Bildungsfragen sind sich deutsche Politiker einig: Das System muss verbessert werden. Gerne orientieren sich die Deutschen an den Skandinaviern. Doch was macht deren Modelle so erfolgreich?

Wenn der schwedische Bildungsminister Thomas Östros das System seines Landes vorstellt, klingt alles wie selbstverständlich. Bildung beschränke sich nicht auf die Schulzeit eines Menschen, Bildung sei ein lebenslanger Prozess, sagt Östros und erklärt damit, warum es auf diesem Sektor besonderen Anstrengungen bedarf.

Warum aber schafft er scheinbar spielerisch, was die Deutschen krampfhaft herbeizuführen versuchen: ein erfolgreiches Bildungssystem mit gleichen Chancen für alle? Auch Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn fordert "Schulen, die mitten im Leben stehen" - trotzdem reicht das deutsche Modell lange nicht an das der nordischen Nachbarn heran.

Denn die Basis dafür wurde nicht erst gestern gelegt. Sie beruht auf einer langfristigen Planung, die sich gesellschaftlichen und demografischen Schwankungen anpasst. Demografisch sind sich die beiden Länder sehr ähnlich. Beide sind stark industrialisierte Länder, die in Punkto Wissenschaft und Forschung in der vorderen Liga spielen. Beides sind aber auch Staaten mit hoher Migrationsrate, ganz anders als Schwedens Nachbar Finnland, das viel zitierte Musterbeispiel der PISA-Studie. Unterschiede zwischen sozialen Klassen zeichnen sich in Schweden ebenso ab wie in Deutschland.

Und doch bauen die Skandinavier auf ein anderes Ausgangsmodell. Ihr Grundschulsystem etwa ermöglicht Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft, gemeinsam zu lernen und sich gemeinsam zu entwickeln. Die Schulen lehren zwar zielorientiert nach verpflichtenden Bildungsstandards, arbeiten dabei jedoch weit gehend autonom.

Der Freiraum tut Lehrern wie Schülern gut, zumindest wenn der Dialog zwischen Schule und Elternhaus ernst genommen wird. Eine nationale Schulagentur kontrolliert den Erfolg der einzelnen Schulen. Sie berufen sich auf ein "Qualitätsbeurteilungssystem ohne Polizeicharakter", das den jungen Schweden zutraut, sich einmal im Jahr selbst zu evaluieren.

Die Ziele stehen - der Weg ist offen