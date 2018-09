Das Licht fließt. Es beginnt mit zartem Schlag, hellem Rascheln, silbrigem Glissando und fließt neun Minuten lang so, dass man nicht weghören will. Das Fließen besteht aus vielen Kontrasten - Schattenkanten, Streuungen, Staus, Stufen. Es pfeift am Geigensteg und im Blasrohr in insektenfeinem Filigran, Klaviertöne blinken wie weiße Kiesel. Karin Haußmanns Ensemblemusik lys (nach dem dänischen Wort für Licht) wäre nicht so spannend zu hören, bliebe es bei einer fantasievollen Sammlung von Diskantklängen. Das Fließen entsteht in einer Kunst der Überlagerungen und Übergänge, die geradezu meisterlich folgerichtig und einleuchtend wirkt.

Karin Haußmann wurde 1962 in Württemberg geboren, arbeitete vor dem Studium als Industriekauffrau und ist wie die meisten Avantgardekomponisten nur begrenzt bekannt. Letzteres hat auch mit dem orthodox-kritischen Laborjargon zu tun, den die Insider gern benutzen, wenn über Neue Musik gesprochen wird.

Wollte man dem Booklet zu dieser wunderbaren CD (wergo 6558 2) folgen, sähe man überall nur Probleme, nirgends Sinnlichkeit, Bilder, Horizont. Indessen gehört Haußmann zur Generation nach den Pionieren der Avantgarde. Sie macht es sich zwar nicht in deren Fundus bequem, sie muss aber auch nichts brechen und behaupten, und das dänische Licht entfaltet sich frei.

Hören kann man das dank eines Projekts, ohne das viele jüngere Komponisten in Deutschland kaum in den Genuss kompetenter Einspielungen gekommen wären. Die edition zeitgenössische musik, vom Deutschen Musikrat gefördert, hat seit 1986 fast 60 Porträtplatten erscheinen lassen. Sonderbar nur, dass der Musikrat auf seiner Web-Seite von den jüngsten CDs noch gar nichts weiß - wirken da schon die angekündigten Einsparungen im Avantgarde-Sektor? Bei Karin Haußmann jedenfalls wurde noch nicht gespart. WDR, DeutschlandRadio und Deutschlandfunk kooperierten, und bessere Interpreten als die Ensembles thürmchen, L'Art pour l'Art und musikFabrik lassen sich für diese Stücke kaum denken.

Zu denen gehört auch Ein Ort für Zufälle für Sopran, Akkordeon, Flöte und Schlagzeug. Unvorbereitet gehört, kann das wie eine funkelnde Maschine aus einer alten Wunderkammer wirken, in der kleine Räder weite Umdrehungen machen und ein Trommelakzent ein Akkordeonband durchstößt, als kreuzten sich hier geheimnisvolle Ellipsen. Eigentlich geht es aber ums Verschweigen und Verstummen in einem Text von Ingeborg Bachmann. Der wird später so von den vier Musikern gewispert und mit feinsten Geräuschen durchsetzt, dass die Wörter wie ein Nieselregen aus Flüsterlauten fallen: ein Text, der zu dem geworden ist, was er beschreibt.